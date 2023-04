La star britannique et le célèbre studio de production de films d’horreur s’associent pour un remake du film danois Gaesterne sorti en 2022 sous le titre Speak No Evil.

La version originale de l’histoire ne devrait pas changer beaucoup. Le scénario sera ainsi basé sur celui coécrit par le réalisateur danois Christian Tafdrup et son frère Mads Tafdrup.

Louise et Bjørn, accompagnés de leurs deux filles, rencontrent durant leurs vacances en Toscane un couple danois avec qui ils se lient d’amitié rapidement. Quelques semaines après cet épisode, ils sont invités pour de nouvelles vacances, cette fois dans la maison de campagne, bien reculée, de leurs nouveaux amis.

Les comportements perturbés, incompréhensibles et parfois complètement inappropriés des hôtes de maison, ainsi que l’attitude étrange de leur fils Abdel, né sans langue pour parler, mettent progressivement le couple d’invités dans une situation angoissante qui alterne entre une façade excentrique et des intentions beaucoup plus sombres.

L’histoire de Gaesterne avait pour ambition d’explorer la bizarrerie et l’incompréhension de certains comportements humains en suggérant que « la plus grande cruauté réside dans les comportements les plus absurdes auxquels nous pourrions penser ».

Le film sorti en 2022 et qui avait fait sa première au Festival de Sundance avait globalement été bien reçu par la critique. « Christian Tafdrup réalise avec brio un film d’horreur satirique provocant et palpitant » avait ainsi décrit le festival américain. À l’échelle locale, le film avait reçu pas moins de onze nominations au Danish Film Awards.

On ne s’étonnera donc pas de retrouver le réalisateur en tant que producteur exécutif sur le remake de Blumhouse. Jason Blum, fondateur du studio américain, sera en charge de la production.

Pour mener ce projet, le studio a misé sur un acteur qu’il connaît déjà bien, et donc éprouvé dans le genre horrifique. James McAvoy avait effectivement travaillé pour deux productions Blumhouse dans les films Split et Glass de M. Night Shyamalan.

Du thriller politique (Le Dernier Roi d’Ecosse) à la comédie dramatique (Ordure !) en passant par les blockbusters de la saga X-Men (Le Commencement, Days of Future Past, Apocalypse et Dark Phoenix), James McAvoy est aujourd’hui un acteur au savoir-faire étendu et aux multiples récompenses. Plus récemment, il a poursuivi dans le genre de l’épouvante avec le film Ça : Chapitre 2 sorti en 2019.

En attendant d’avoir davantage d’information sur le tournage et des premières images, nous savons que le film et son écriture ont été confiés au réalisateur James Watkins, un autre habitué du genre puisque qu’il a déjà été aux commandes d’Eden Lake (2008) et de La Dame en Noir (2012).

La date de sortie de la version made in Blumhouse du film d’horreur danois a également été révélée. Universal a annoncé que le film serait en salle le 9 août 2024, soit à la même période que Trap, le projet du réalisateur M. Night Shyamalan porté par Warner Bros.

Adrien Mengin