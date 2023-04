Les films de la Quinzaine des Cinéastes, qui aura lieu à Cannes du 17 au 26 mai, ont été annoncés, avec au programme Michel Gondry, Bertrand Mandico, Hong Sang-soo, Cédric Kahn…

Pour sa 55ème édition, Julien Rejl succède à Paolo Moretti au poste de délégué général. Comme annoncé en juin dernier, la Quinzaine des Réalisateurs change de nom pour le plus inclusif “Quinzaine des Cinéastes”.

Cette sélection cannoise parallèle, lancée par la Société des Réalisateurs de Films après les événements de mai 68, conserve la même vocation : « faire découvrir un large spectre de films, afin de mettre en valeur les pratiques les plus singulières et visionnaires du cinéma contemporain ». Elle présentera cette année 20 longs-métrages et 10 courts-métrages.

La nouvelle équipe de sélection a concocté une programmation éclectique qui mêle réalisateurs confirmés, jeunes cinéastes en vogue et une poignée de titres inédits.

Le Procès Goldman du Français Cédric Kahn ouvrira le bal dès le 17 mai dans un climat post-révolutionnaire, et le fameux réalisateur coréen Hong Sang-soo proposera en clôture son nouveau film, In our day. On sait peu de choses de ce dernier, si ce n’est qu’il met en scène son actrice fétiche, Kim Min-hee, dans le rôle d’une quadragénaire qui loge temporairement chez une amie et élève un chat. En parallèle, Ki Joo-bong incarne un septuagénaire dont le chat vient de décéder. Chacun reçoit la visite d’un visiteur plus jeune, avec qui il discute autour d’un bol de nouilles au piment.

La sélection inclut Le Livre des solutions, grand retour du réalisateur Michel Gondry (The Eternal sunshine of the spotless mind) après sept ans d’absence. Dans le rôle principal, Pierre Niney fait face à un terrible blocage créatif.

Trois films américains figurent également sur la liste : The Sweet East, road-movie de Sean Price Williams ; The Feeling That The Time For Doing Something Has Passed de Joanna Arnow, qui suit la vie d’une femme entre son travail en entreprise et une relation BDSM ; et Riddle Of Fire, premier long-métrage de Weston Razooli avec ses courts Anaxia et Jolly Boy Friday.

Cette programmation fait aussi la part belle au cinéma d’Asie. La Chine est représentée par Xiao Bai Chuan de Zihan Geng, un film sur le passage à l’âge adulte d’un adolescent parti vivre chez son père instable après que sa mère s’est rendue en Afrique pour une mission médicale.

Du côté de l’Inde, après avoir présenté Titli dans la section Un Certain Regard en 2014, le réalisateur indien Kanu Behl revient avec Agra, qui explore les dynamiques sexuelles au sein d’une famille multi-générationnelle vivant sous le même toit.

Le Vietnamien An Pham Thien présente quant à lui son premier film, Bên Trong Vò Kén Vàng, sur un homme intrépide de retour dans son village à la recherche de son frère disparu. Enfin, le film d’horreur pakistanais de Zarrar Kahn, en langue Urdu, In Flames, suit le combat d’une mère et sa fille en proie aux forces du mal dans la ville de Karachi.

Devenu culte ces dernières années, notamment avec Les Garçons sauvages, le réalisateur expérimental Bertrand Mandico sera lui aussi de la partie avec sa nouvelle fantaisie, Connan, inspirée du personnage inventé par Robert E. Howard dans les années 30. Ce héros, viril et solitaire, sera cependant joué par une actrice, à différents âges de sa vie.

Une séance spéciale sera consacrée à Val Abraham, réalisé par Manoel de Oliveira en 1993, afin de célébrer le trentième anniversaire de sa projection à la Quinzaine. L’affiche de cette année rend d’ailleurs hommage à l’œuvre, avec Leonor Silveira dans un rôle inspiré de Madame Bovary.

Comme annoncé précédemment par Deadline, le cinéaste malien Souleymane Cissé reçoit le prix d’honneur de la section Carrosse d’Or.

Aésane Geeraert

SÉLECTION QUINZAINE DES CINÉASTES 2023

LONGS-MÉTRAGES Le Procès Goldman de Cédric Khan (film d’ouverture) En novembre 1975, débute le deuxième procès de Pierre Goldman, militant d’extrême gauche, condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre braquages à main armée, dont un ayant entraîné la mort de deux pharmaciennes. Il clame son innocence dans cette dernière affaire et devient en quelques semaines l’icône de la gauche intellectuelle. Georges Kiejman, jeune avocat, assure sa défense. Mais très vite, leurs rapports se tendent. Goldman, insaisissable et provocateur, risque la peine capitale et rend l’issue du procès incertaine. Val Abraham de Manoel de Oliveira (séance spéciale) Agra de Kanu Behl Guru a une vingtaine d’années, il travaille dans un centre d’appels à Agra, il est fou amoureux de l’une des collègues, Mala. Guru habite toujours chez ses parents. Leur maison est divisée en deux parties. Guru vit au rez-de-chaussée avec sa mère, son père, à l’étage, avec sa maîtresse. L’autre Laurens de Claude Schmitz Le détective privé Gabriel Laurens, spécialisé dans les affaires conjugales, voit sa vie chamboulée lorsque débarque chez lui sa nièce Jade. La jeune fille a des doutes sur la mort accidentelle de son père et lui demande de mener l’enquête. Bên Trong Vò Kén Vàng de Thien An Pham (premier film) Blackbird Blackbird Blackberry de Elene Naveriani Blazh de Ilya Povolotsky (premier film) Conann (She is Conann) de Bertrand Mandico Parcourant les abîmes, le chien des enfers Rainer raconte les six vies de Conann, perpétuellement mise à mort par son propre avenir, à travers les époques, les mythes et les âges. Depuis son enfance, esclave de Sanja et de sa horde barbare, jusqu’à son accession aux sommets de la cruauté aux portes de notre monde. Creatura de Elena Martin Gimeno Mila et son compagnon s’installent dans une ville de la Costa Brava. Après une première dispute, seule dans la maison d’été de sa famille, elle revit certaines expériences de son enfance et de son adolescence qui l’aideront à comprendre l’origine de ce qui l’a empêchée de faire la paix avec son propre corps. Déserts de Faouzi Bensaïdi In Flames de Zarrar Kahn (premier film) L’existence précaire d’une mère et de sa fille est perturbée lorsque le patriarche de la famille meurt. Elles doivent alors choisir entre affronter leur passé ou se laisser emporter par leurs peurs. Légua de Filipa Reis et João Miller Guerra Emilia, âgée de 70 ans, s’occupe de la Casa da Botica, un manoir situé dans le village rural de Légua, dans le nord du Portugal, depuis plus de 40 ans, jusqu’à ce qu’elle doive elle-même s’occuper d’Ana, 50 ans, dont la santé se détériore. Le film est un portrait de ce coin du Portugal en pleine mutation. Le Livre des Solutions de Michel Gondry Marc s’enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d’idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l’écriture du Livre des Solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes… Mambar Pierrette de Rosine Mbakam Sous la pluie de Douala, Mambar, résignée, vide l’eau rentrée dans sa maison avec l’aide de ses enfants. Arrivée dans son atelier de couture, le même calvaire recommence. À tour de rôle, les clientes défilent dans son atelier avec un seul mot à la bouche, la préparation de la rentrée scolaire. Mambar n’a encore rien acheté pour ses enfants. Ses journées sont longues, l’attente de ses enfants est grande, mais la pluie de Douala laissera-t-elle le soleil briller sur Mambar et ses enfants ? Riddle of Fire de Weston Razooli (premier film) Un regard expérientiel sur la vie d’une femme au fil du temps dans sa relation amoureuse, son travail et sa famille juive. The Feeling that the time for doing something has passed de Joanna Arnow (premier film) The Sweet East de Sean Price Williams Un voyage picaresque à travers l’Amérique contemporaine entrepris par une jeune femme autorisée à accéder aux étranges sectes et cultes qui prolifèrent dans le pays. Un Prince de Pierre Creton Pierre-Joseph a 16 ans quand il intègre un centre de formation pour devenir jardinier. Il y rencontre Françoise Brown la directrice, Alberto son professeur de botanique, Adrien son employeur, déterminants dans son apprentissage et la découverte de sa sexualité. 40 plus tard survient Kutta, l’enfant adoptif de Françoise Brown dont il a toujours entendu parler. Mais Kutta qui est devenu le propriétaire de l’étrange château d’Antiville semble chercher autre chose qu’un simple jardinier. Xiao Bai Chuan de Zihan Geng (premier film) Woo-Ri-Ui-Ha-Ru (In Our Day) de Hong Sang-Soo (film de clôture)

COURTS-MÉTRAGES