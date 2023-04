Kate Winslet est de retour dans une série HBO, bien loin de la petite ville d’Easttown.

La star britannique tient le premier rôle de la nouvelle série originale de HBO, The Regime, dont le teaser est récemment sorti. Sous son aspect luxueux, c’est une atmosphère de mystère et d’intrigue politique qui se profilent dans les premières images.

Le synopsis disponible sur le site officiel de la plateforme est quant à lui avare en détail : « Une année entre les murs du palais d’un régime autoritaire qui commence à s’effondrer. ».

D’après Variety, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton, Hugh Grant, Danny Webb, David Bamber, Henry Goodman, Stanley Townsend, Louie Mynett, Rory Keenan, Karl Markovics et Pippa Haywood accompagneront Kate Winslet tout au long des épisodes de cette mini-série.

D’abord intitulée The Palace, elle a été confiée aux réalisateurs Stephen Frears et Jessica Hobbs. Le premier a réalisé des films historiques tels que Confident Royal, sur l’amitié entre la Reine Victoria et son employé venu d’Inde, et The Lost King, dans lequel une passionnée d’histoire tente de rétablir la vérité autour du roi Richard III. Jessica Hobbs a pour sa part réalisé plusieurs épisodes des saisons 3 et 4 de The Crown.

Will Tracy, qui a écrit quelques épisodes de la série Succession, ainsi que le récent film Le Menu, est en charge du scénario de The Regime. Il en est également showrunner et producteur exécutif, en collaboration avec Kate Winslet, Stephen Frears, Frank Rich et Tracey Seaward.

Ce premier trailer dévoile une Kate Winslet tirée à quatre épingle, dans la peau d’une chancelière européenne. La politicienne réfère maintes fois à « son peuple », laissant planer le mystère sur le pays – possiblement fictif – dont elle est à la tête. Toutefois, alors qu’une représentante américaine s’aventure dans les luxueux appartements jusqu’au bureau de la chancelière, le commentaire de cette dernière traduit avec une pointe d’humour sa façon de gouverner : « J’aime le bleu de votre robe. Essayons de ne pas le tacher de sang. »

Sa crédibilité mise en doute par les Américains, la chancelière semble prête à tout pour préserver son peuple et son autorité. Les extraits qui suivent dévoilent des méthodes d’arrestation arbitraires et un procès improvisé dont la légalité semble douteuse. Le personnage de Kate Winslet n’hésite pas même à en venir aux mains pour défendre ses intérêts, quand bien son adversaire musclé fait deux têtes de plus qu’elle.

The Regime est la troisième mini-série que Kate Winslet tourne avec HBO, après Mildred Pierce en 2011 et le drame policier Mare of Easttown en 2021. Récemment, l’actrice était au cinéma dans Avatar : La voie de l’eau de James Cameron, avec qui elle avait déjà tourné l’un de ses premiers succès, Titanic. Son prochain film, Lee de Ellen Kuras sur la photoreporter de guerre Lee Miller, est annoncé pour 2023.

Aésane Geeraert