Tim Burton réalise la suite de son film culte de 1988. Le casting ne cesse de s’élargir avec la confirmation d’anciens de Beetlejuice et quelques nouveaux noms.

Warner Bros avance sérieusement sur le casting. Il y a quelque temps, le studio confirmait le retour de Michael Keaton sous les traits du bio-exorciste. On annonçait un peu plus tard la présence de Jenna Ortega, la star de Mercredi, sous la direction de Tim Burton, puis de Justin Theroux dans des rôles encore anonymes.

Du casting originel, Winona Ryder incarnera la mère de Jenna Ortega, et Catherine O’Hara reprendra elle aussi son rôle de 1988.

C’est désormais Monica Bellucci qui rejoint le casting du prochain Tim Burton. Quand bien même les détails du scénario sont soigneusement gardés sous silence, on sait d’après The Hollywood Reporter que l’actrice incarnera l’épouse de Beetlejuice. Willem Dafoe sera également de la partie et prêtera apparemment ses traits à un officier de police venu de l’au-delà.

La Warner a annoncé mardi que le long-métrage sortira le 6 septembre 2024 aux États-Unis, à la même date que le film de Marvel, Blade, dont la préproduction a été interrompue la semaine passée en raison de la grève des scénaristes à Hollywood.

Alors que le tournage ne devrait plus tarder à commencer, en guise de plan B, Tim Burton et Brad Pitt produisent eux-même Beetlejuice 2.

Le scénario a été écrit par Al Gough et Miles Millar, les créateurs de la série Mercredi, diffusée sur Netflix en novembre dernier. Celle-ci a rencontré un engouement immédiat et certaines scènes sont devenues virales sur les réseaux sociaux. On peut donc s’attendre à ce que la suite de Beetlejuice séduise, elle aussi, le cœur du public. Quant à la bande-son, elle est confiée au compositeur phare de Burton, Danny Elfman.

La présence de Tim Burton à la barre et ce casting cinq étoiles sont plutôt de bonne augure pour l’avenir de la saga, dont de nombreux fans attendent la suite depuis près de trente ans.

En attendant le lancement du tournage, Monica Bellucci joue actuellement aux côtés de Toni Collette dans la comédie Mafia Mamma de Catherine Hardwicke. L’actrice a rencontré Tim Burton au Festival Lumière, à Lyon, à l’occasion duquel elle lui a remis un prix.

Devenue depuis sa compagne, certains présagent qu’elle pourrait devenir sa nouvelle muse, à l’instar de son ex-femme Helena Bonham Carter autrefois.

Beetlejuice 2 pourrait donc signer le début d’une collaboration qui s’étendrait à plusieurs films.

Aésane Geeraert