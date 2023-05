Tom Holland et Amanda Seyfried sont les têtes d’affiche de cette nouvelle série prometteuse, disponible sur la plateforme à partir du 9 juin prochain.

Cette série d’enquête psychologique est écrite par Akiva Goldsman, oscarisé en 2001 pour le scénario d’Un homme d’exception (A Beautiful Mind) adapté du roman Un cerveau d’exception. Pour ce nouveau projet, l’histoire est tirée de faits réels.

The Crowded Room suit Danny Sullivan (Tom Holland), un homme arrêté à la suite de son implication dans une fusillade à New York en 1979. Le récit repose sur des interrogatoires, menés par l’intrigante Rya Goodwin (Amanda Seyfried), qui vont dévoiler la vie de Danny, depuis les mystérieux éléments du passé qui l’ont façonné aux rebondissements qui le mèneront à une révélation bouleversant sa vie.

Cette série s’inspire de la biographie Les mille et une vies de Billy Milligan de Daniel Keyes. Celui-ci est notamment connu comme le « Violeur du Campus ». Ses avocats ont plaidé la folie après que les psychologues lui ont diagnostiqué un trouble dissociatif de l’identité. Il est devenu la première personne à être acquittée pour ce motif. Rappelons que cet homme a déjà inspiré M. Night Shyamalan pour Split en 2016, emmené par James McAvoy.

Dans une interview pour Entertainment Weekly, Tom Holland explique n’avoir jamais interprété un rôle aussi fort et connu une telle expérience dans sa carrière. « C’était incomparable avec tout ce que j’avais pu faire auparavant ». L’acteur annonce même avoir pensé à se raser les cheveux afin de se débarrasser de son personnage. Il décrit la minisérie comme un « aperçu du pouvoir du cerveau et de la façon dont nous gérons les traumatismes » et insiste sur la résilience dont est capable son personnage.

Tom Holland diversifie ainsi son registre au regard de ses dernières apparitions et range pour un temps le costume de Spider-Man dont le prochain opus st prévu pour juillet 2024.

Il s’agit donc d’un projet à dimension plus personnelle pour lui, répétant son enthousiasme pour un rôle à la Edward Norton dans Primal Fear. Le tournage fut l’occasion d’explorer une nouvelle partie de sa palette d’acteur, plus sensible et en écho avec ses propres angoisses. « Je retrouvais ma vie personnelle dans la sienne ». Ce projet est d’autant plus important pour Tom Holland qu’il officie également comme producteur exécutif.

Pour l’accompagner à l’écran, on retrouve au casting Amanda Seyfried (Mamma Mia!, Mank), en tant que détective, et Emmy Rossum (Mystic River) dans le rôle de Candy Sullivan. D’autres invités de marques feront aussi une apparition, comme Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski ou encore Zachary Golinger.

Longue de dix épisodes, la minisérie sera diffusée en deux temps. Les trois premiers épisodes seront disponibles sur la plateforme dès le 9 juin 2023. Puis les sept suivants sortiront un rythme hebdomadaire jusqu’à la fin juillet.

Adrien Mengin