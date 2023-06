La star de Hair, 1941 et Il était une fois en Amérique est décédée des suites d’un tragique accident de moto.

De nombreux rôles au compteur, une filmographie riche en collaborations mémorables, Treat Williams était assurément l’un des seconds couteaux américains les plus marquants des années 80 et 90.

Le comédien âgé de 71 ans a succombé à un tragique accident de moto ce lundi 12 juin 2023.

S’il a enchaîné les petits rôles au cours des années 70, Williams s’est révélé au grand public en 1979 grâce à la comédie musicale Hair de Miloš Forman. Son rôle de George Berger, chef d’un groupe de hippies, lui permet de faire montre de ses talents d’acteur, mais aussi de chanteur et de danseur. Hair est un succès et Williams décroche une nomination au Golden Globe de la révélation masculine de l’année, sa carrière est lancée.

De Steven Spielberg avec 1941 (1979) à Alan J. Pakula sur Ennemis Rapprochés (1997), le comédien multiplie les collaborations avec des grands noms du cinéma. Il fait même une apparition dans l’ultime chef-d’œuvre de Sergio Leone, Il était une fois en Amérique (1988), où il incarne un gangster avide et menaçant.

Mais le rôle majeur de Williams restera sans doute celui de Danny Ciello dans Le Prince de New York (1981). Réalisé par le grand Sidney Lumet (12 hommes en colère), ce film centré sur la corruption au sein de la lutte antidrogue, offre à l’acteur l’un de ses rares rôles principaux et l’une de ses meilleures performances.

Si l’accueil critique d’époque est assez tiède, et les performances au box-office décevantes, le long-métrage de Lumet est néanmoins nommé à trois reprises aux Golden Globes, dont une fois en meilleur acteur pour Treat Williams.

En parallèle de ces apparitions chez des cinéastes prestigieux, le comédien devient aussi un visage récurrent de la série B. Il incarne l’authentique pirate de l’air DB Cooper dans Deux Cent Mille Dollars en cavale (1981) de Roger Spottiswoode (Demain ne meurt jamais et À l’aube du sixième jour), une libre adaptation du célèbre forfait du gangster.

L’acteur passe aussi du bon côté de la loi en incarnant un policier dans la sympathique comédie horrifique Flic ou Zombie (1988) de Mark Goldblatt (monteur de James Cameron jusqu’à True Lies).

Dix ans plus tard, en 1998, Williams tourne dans l’un des longs-métrages les plus fun de sa filmographie, le mésestimé Un cri dans l’océan de Stephen Sommers (La Momie). Dans ce film, mêlant aventure et épouvante, Treat Williams campe un personnage de baroudeur aux prises avec des monstres marins, rôle initialement prévu pour Harrison Ford. Il y joue parfaitement de son charisme, rendant son personnage aussi crédible qu’attachant.

Si les années 2000 sont bien moins riches, il mène une seconde carrière à la télévision. De Everwood à Blue Blood, jusqu’à très récemment avec We Own This City, Treat Williams endosse des rôles certes secondaires, mais toujours marquants, grâce à son charisme et à sa présence.

Malgré cette perte de vitesse en fin de carrière, Williams reste à coup sûr l’un des seconds rôles les plus marquants des années 80. Le genre d’acteur capable d’imprimer l’esprit du spectateur en une scène. Nul doute que malgré sa tragique disparition, ses rôles continueront de marquer les futurs cinéphiles.

Timothée Giret