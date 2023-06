Les rôles emblématiques seront tenus respectivement par David Corenswet et Rachel Brosnahan.

Les auditions ont pris du temps, les deux acteurs faisaient partie de six pressentis pour les rôles principaux du prochain Superman : Legacy. Le film a pour mission de lancer le nouvel univers de DC au cinéma, sous la direction du papa des Gardiens de la Galaxie et du coprésident de DC Studio, Peter Safran.

Après une série de tests filmés, David Corenswet décroche le rôle du plus connu des super-héros que convoitaient aussi Nicholas Hoult et Tom Brittney. Face à Rachel Brosnahan, ce sont Emma Mackey et Phoebe Dynevor qui repartent sans le rôle de Lois Lane.

Une lourde pression repose sur les épaules des acteurs, ainsi que sur le film, qui doit servir d’ancrage pour un nouvel univers DC, après les échecs en salle de Black Adam, Shazam! : La Rage des Dieux et le récent The Flash.

Seulement trois acteurs ont jusqu’alors joué Superman sur grand écran. Christopher Reeve a initié l’ère des super-héros au cinéma dans le film de Richard Donner en 1978 qui a donné lieu à une trilogie. Après lui, Brandon Routh et Superman Returns en 2006 n’ont pas rencontré les faveurs du public.

Puis, il y a dix ans, Henry Cavill est devenu l’un des Clark Kent préférés des fans dans Man of Steel de Zack Snyder, film qui a débuté le DC Extended Universe. L’acteur est réapparu dans Batman v Superman, Justice League et a même fait un caméo dernièrement dans Black Adam. Il annonçait même vouloir participer à plus de projets autour de Superman, avant que James Gunn et Peter Safran annoncent leur intention de reprendre l’univers à la base, avec un Superman plus jeune.

Superman : Legacy est déjà programmé pour le 11 juillet 2025. Le tournage devrait commencer en début d’année prochaine et, d’ici là, d’autres têtes devraient venir enrichir le casting. The Hollywood Reporter évoque notamment des personnages comme Lex Luthor et les héros de l’équipe Authority, qui devraient apparaître dans ce premier film avant d’avoir droit aux leurs.

Il s’agit là d’un tournant dans la carrière de David Corenswet : non seulement il devient la tête d’affiche d’un film de studio, mais aussi l’un des héros les plus célèbres de la pop-culture. On le connaît surtout pour son rôle de River Barkley dans The Politician, la série de Ryan Murphy. Il a ensuite joué dans une autre création de ce dernier, la série Hollywood sur Netflix. On le retrouvera également aux côtés de Natalie Portman et Lupita Nyong’o dans la future série d’Apple TV Lady in the Lake.

Elle aussi actrice du petit écran, Rachel Brosnahan s’est fait connaître dans les séries House of Cards et The Marvelous Mrs. Maisel. Dans le rôle de la journaliste Lois Lane, elle reprend le flambeau de Margot Kidder, intelligente et fougueuse dans le film de 1978, de Kate Bosworth et d’Amy Adams dans l’actuel DC Extended Universe.

Fort de ce début de casting, qui amène de nouveaux visages au grand écran, James Gunn semble déterminé à redorer le blason de DC au cinéma. Dans une récente interview pour THR, il affirmait : « Je m’identifie complètement à Superman, parce qu’il est tout ce que je suis : un outsider qui se sent comme un alien, mais aussi le parfait insider, parce que, bordel, c’est Superman ! Et c’est un peu comme ça que je me sens. »

En attendant, les films Blue Beetle et Aquaman 2 devraient venir clore la saga de films initiée par Man of Steel.

Aésane Geeraert