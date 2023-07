Après la première mondiale lors du dernier Festival de Cannes, Paramount et Apple Studios ont révélé de nouvelles images pour enrichir l’univers du film en attendant sa sortie le 18 octobre prochain.

Dans cette bande-annonce, le nouveau western de Martin Scorsese met pleine lumière sur les violences subies par la Nation Osage victime des ressources de ses propres terres. « Désormais, l’argent tombe du ciel gratuitement ici », peut-on entendre de la part de Robert De Niro qui interprète un magnat agricole et prospecteur pétrolier.

Pour rappel, le film est adapté du roman éponyme qui relate la série de meurtres perpétrés contre les Amérindiens de la Nation Osage durant les années 1920.

Les dernières images font la part belle à la dualité du personnage, incarné par Leonardo DiCaprio, un meurtrier au service de William Hale (De Niro). Des séquences privées entre tueur et commanditaire, « leur temps est révolu », « cette richesse devrait nous revenir », alternent avec des moments plus personnels sur sa relation amoureuse avec l’une des membres de la Nation Osage, interprétée par Lily Gladstone.

Le film présenté au Festival de Cannes a récolté d’excellentes critiques et fait déjà partie des favoris pour les prochains Oscars, en particulier pour l’interprétation de Lily Gladstone qui pourrait remporter ici sa première statuette.

Ces nouveaux passages montrent aussi davantage la reconstitution du contexte historique, autre point sur lequel le film est attendu. Le réalisateur a passé plusieurs mois en collaboration avec des membres de la Nation Osage afin de respecter le plus possible leur point de vue sur les événements.

Les décors de la ville témoignent de l’implantation des prospecteurs et hommes d’affaires dans la région. « Ce sont des vautours qui tournent au-dessus de nos familles ». On retrouve les célèbres façades des boutiques avec pignon sur rue du western classique, tandis que le développement de la région semble se faire à vive allure au milieu des trains et des voitures.

Dans sa critique, The Film Stage estime qu’aucune erreur n’a été commise sur l’identification de l’épicentre de la tragédie racontée : la Nation Osage. La portée du film devrait aussi être importante pour la représentation amérindienne au cinéma.

Ce dernier tour de chauffe avant la sortie du film n’omet aucune des autres têtes d’affiche de ce casting cinq étoiles (Jesse Plemons ou encore Brendan Fraser). Bien que produit par Apple Studios, une sortie en salle est d’abord prévue (18 octobre) avant d’être disponible sur la plateforme.

Adrien Mengin