Ce nouvel opus de la saga allie deux démons dans un univers déjà bien établi, avec de nombreuses références à ses prédécesseurs.

Cinquante ans après le chef-d’œuvre d’épouvante toujours inégalé de William Friedkin, Universal Pictures tente un pari déjà bien éprouvé par les plus grosses franchises américaines : capitaliser sur une IP populaire connue du grand public.

La saga d’origine est adaptée du roman éponyme de William Peter Blatty. Après le succès du film inaugural, quatre épisodes suivirent en conservant tous, de près ou de loin, un lien avec cet éternel démon Pazuzu, une divinité mésopotamienne.

La bande-annonce ne permet pas de savoir si l’on retrouvera également le démon dans ce nouveau volet, mais promet déjà des scènes terrifiantes et oppressantes en appuyant sur la connexion entre les deux fillettes, prises dans ce piège infernal.

Angela et Katherine disparaissent durant trois jours avant d’être retrouvées avec l’impression de n’avoir marché que quelques heures. Durant les jours suivants, elles se transforment progressivement, possédées puis démoniaques. Pour les sauver, une solution de dernier recours est de faire appel à la seule personne familière avec ce genre de phénomène, Chris MacNeil (Ellen Burstyn), dont la fille, Regan (Linda Blair), a connu les mêmes symptômes cinquante ans plus tôt.

Ce premier trailer reprend beaucoup de codes de l’univers de la saga. Les deux enfants sont marquées par leurs maux démoniaques. On retrouve également des scènes religieuses, dont une assez impressionnante où l’une des deux fillettes entre dans une église en pleine messe en criant plusieurs fois « le corps et le sang ».

En parallèle de cette première bande-annonce, Universal Pictures a annoncé qu’il s’agissait du premier opus d’une future trilogie. Un deuxième épisode est déjà prévu pour avril 2025, The Exorcist – Deceiver. On ne connaît pour l’instant ni le nom ni la date de sortie du troisième volet.

Pour ce faire, ce premier film a été confié à David Gordon Green, réalisateur de la récente trilogie de la saga Halloween inaugurée par Big John (Halloween, Halloween Kills, Halloween Ends). Il n’a cependant pas été indiqué si les deux prochains films lui seraient également confiés.

En plus de la grande Ellen Burstyn (Alice n’est plus ici, Requiem For a Dream, Interstellar), qui effectue son retour dans l’univers de la franchise, Leslie Odom Jr. (Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés) fait partie des têtes d’affiche. Les jeunes actrices Olivia Marcum et Lidya Jewett interprètent quant à elle les deux enfants.

L’Exorciste – Dévotion est coproduit par Blumhouse, mastodonte du film d’horreur, et Morgan Creek Entertainment. Il sortira dans les salles hexagonales le 11 octobre prochain.

Adrien Mengin