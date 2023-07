Warner Bros vient de sortir la première bande annonce haute en couleurs du prequel du roman de Roald Dahl qui retrace les débuts de Willy Wonka dans la confection de chocolats.

« J’ai passé les sept dernières années à voyager et à perfectionner mon art ». On y voit ici les aventures initiatiques pleines de découvertes à l’origine des fameuses recettes gourmandes de Willy Wonka.

Puis les ambitions du personnage semblent monter en puissance à travers l’ouverture de sa première chocolaterie, tout en affrontant des fabricants déjà bien installés mais sans grande créativité. On découvre alors les premiers pas en tant qu’homme d’affaires du chocolatier le plus célèbre de l’imaginaire populaire.

Le traitement du jeune Willy Wonka se veut dans la lignée du personnage incarné par Johnny Depp dans Charlie et la Chocolaterie (2005). Toujours décalé et mystérieux, il n’en demeure pas moins sûr de lui. « Je suis un peu magicien, inventeur et chocolatier ».

Pour l’instant, on ne perçoit pas encore de lien entre le prequel et les images flashback sur l’enfance de Willy Wonka déjà présentes dans le film de Tim Burton. Mais la fin de la bande annonce fait apparaître sa mère et laisse donc la possibilité au récit de creuser les relations familiales à travers le père du chocolatier.

Dans une interview pour Vogue relayée par Deadline, Timothée Chalamet est revenu sur les raisons qui l’ont amené à accepter ce rôle jusqu’ici sans comparaison dans sa carrière. « Travailler sur un projet avec une audience jeune et peu propice au cynisme était très enthousiasmant. C’est ça qui m’a décidé ».

Le film a été réalisé par Paul King, le créateur de la saga Paddington. D’autres membres de l’équipe de tournage ont également déjà travaillé sur ces mêmes films, notamment le coscénariste Simon Farnaby (Paddington 2).

Ce premier trailer révèle également une grande partie du casting, avec notamment Hugh Grant dans la peau d’un Oompa-Loompa, ces êtres merveilleux qui peuplent la chocolaterie de Willy Wonka. « Ce drôle de petit bonhomme qui me suit », dixit le jeune chocolatier.

Le casting inclut également Keegan-Michael Key (Fargo, Super Mario Bros. le film), Rowan Atkinson, l’interprète de Mr Bean, Sally Hawkins (Be Happy, La Forme de l’Eau, Paddington) et Olivia Colman (The Crown, The Father).

Wonka est produit par Heyday Films, producteur de la franchise Harry Potter et des films Paddington. En France, il est attendu dans les salles pour le 13 décembre prochain. En attendant sa sortie, Timothée Chalamet sera à l’affiche de Dune : Deuxième Partie qui sortira au cinéma le 3 novembre prochain.

Adrien Mengin