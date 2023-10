Le créateur de la franchise Hostel revient avec un nouveau film d’horreur autour du thème de la fête de Thanksgiving. Un concept décalé qui semble pourtant être pris avec le plus premier des degrés.

L’idée aurait tout d’un slasher movie semi-parodique à la Scream ou Freaky : une semaine avant Thanksgiving et un an après un accident dans un grand magasin durant le Black Friday, un tueur déguisé en Père Pèlerin terrorise les jeunes de Plymouth, Massachusetts (la ville où eut lieu le premier Thanksgiving en 1621) en les abattant un à un avec des outils servant à la préparation de la traditionnelle dinde.

Pourtant, l’adaptation en long-métrage d’une fausse bande-annonce du programme Grindhouse (entre Boulevard de la Mort de Quentin Tarantino et Planète Terreur de Robert Rodriguez) montre un parfait sérieux dans cette nouvelle bande-annonce récemment dévoilée par Sony Pictures.

Quelques années après le plus enfantin La Prophétie de l’Horloge et le remake de Death Wish (Un justicier dans la ville) avec Bruce Willis (tous deux sortis en 2018), Eli Roth revient à ses premières amours : l’horreur bien brutale et sanglante.

Après sa révélation en tant que comédien dans Inglourious Basterds en 2009 où il interprétait « l’Ours Juif » Donny Donowitz, sa carrière de réalisateur voit la popularisation du film de torture avec Cabin Fever, les Hostel et The Green Inferno. Présenté comme « le futur de l’horreur » par son ami Tarantino, il continue depuis quelques tentatives moins radicales qu’à ses débuts, telles que Knock, Knock en 2015.

Son retour derrière la caméra avec ce Thanksgiving signe-t-il le retour de ce déferlement de violence ? Il faut dire que la mode du film de torture est un peu désuète, mais Eli Roth et son compère scénariste Jeff Rendell s’attaque à une autre facette de l’horreur : le revival récent des slashers movies.

Ces films dotés d’une bande de jeunes mourant tour à tour de la main d’un tueur masqué à l’arme blanche en est à sa troisième vague après celle initiée par Halloween de John Carpenter à la fin des années 1970 puis celle initiée par Scream de Wes Craven vingt ans après.

Le pitch est à cet égard tout à fait classique ; il n’est pas rare par exemple qu’un slasher prenne comme thème un jour spécial du calendrier (Halloween bien sûr, mais aussi Vendredi 13, Meurtres à la Saint-Valentin, Black Christmas et tant d’autres).

Cette bande-annonce laisse présager un bon nombre de meurtres et une intrigue simple toutefois saupoudrée d’une dose de mystère : pourquoi le tueur semble en vouloir à ces personnages précisément ? À n’en pas douter, la police de Plymouth va être dépassée par ce boogeyman masqué.

Au casting, on découvre Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy), Gina Gershon (Showgirls, Bounds) ou encore Rick Hoffman (Suits, Billions).

Thanksgiving : La Semaine de l’Horreur est prévue pour le 29 novembre dans les salles françaises.

Arthur Castille