Le réalisateur américain David Robert Mitchell reviendra derrière la caméra pour ce second opus, titré They Follow, et toujours en compagnie de l’actrice Maika Monroe.

À sa sortie en 2015, It Follows avait fait forte impression auprès des spectateurs et des critiques du monde entier. Produit pour un budget réduit d’un million de dollars, le film avait dépassé les vingt millions de dollars de recettes mondiales.

En France, le film avait fait le tour des festivals d’importance. Sélectionné à la Semaine de la critique à Cannes en 2014, il avait également été récompensé du prix de la critique à Deauville en 2014, ainsi que du Grand Prix à Gerardmer en 2015.

Seconde réalisation de David Robert Mitchell après The Myth of the American Sleepover, It Follows utilisait le fantastique et l’horreur pour traiter de la transmission du mal et des inquiétudes liées aux relations sexuelles. Les personnages se retrouvaient frappés d’une malédiction sexuellement transmissible, qui les condamnait à se retrouver traqués par une entité meurtrière et inarrêtable.

Puisant à la fois son inspiration chez John Carpenter, David Lynch, dans Les Griffes de la Nuit et dans le Ring d’Hideo Nakata, It Follows parvenait à installer une ambiance particulièrement inquiétante. David Robert Mitchell y créait une nouvelle mythologie, en adéquation avec les peurs et les inquiétudes de son époque.

Le film se concluant sur une fin ouverte, une suite pouvait logiquement voir le jour. Ce sera bientôt chose faite. Selon The Hollywood Reporter, They Follow entrera en tournage début 2024. Cette suite sera à nouveau réalisée par David Robert Mitchell, qui marquera ainsi son retour derrière la caméra, six ans après Under the Silver Lake.

Mitchell ne sera pas le seul à faire son retour, Maika Monroe sera elle aussi de la partie. L’actrice y incarnait Jay Height, à la fois première victime de la malédiction et final girl combative. Aucun synopsis n’est pour le moment disponible, mais le pluriel ‘‘They’’ du titre laisse augurer d’un changement d’échelle.

