Près de neuf ans plus tard, la saga Mad Max fait son grand retour, avec ce nouvel opus, toujours dirigé par George Miller. Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth y tiennent le haut de l’affiche.

Après un détour par le registre du conte philosophique avec Trois mille ans à t’attendre, George Miller revient à son œuvre phare, avec Furiosa : A Mad Max Saga, nouvelle itération de l’univers Mad Max.

La saga avait déjà fait son grand retour en 2015, avec le monumental Mad Max Fury Road. Si le film a engendré près de 400 millions de dollars de recettes mondiales au box-office pour un budget de 150 millions, l’accueil critique fut carrément dithyrambique.

Le long-métrage est ainsi projeté en ouverture du Festival de Cannes 2015 et récolte dix nominations aux Oscars 2016. S’il passe à côté des récompenses des meilleurs film et réalisateur, il obtient malgré tout six statuettes (costumes, montage, montage son, mixage son, décors, maquillage et coiffures).

Cette reconnaissance critique et académique a donné le feu vert pour un nouvel opus, toujours réalisé par Miller. Mais plutôt qu’une suite directe centrée sur Max, le cinéaste préfère s’atteler à un prequel, narrant la jeunesse de l’autre personnage central de Fury Road, Furiosa, transcendé par Charlize Theron.

Tourné pendant l’été et l’automne 2022, Furiosa se dévoile enfin à travers une première bande-annonce époustouflante, qui rappelle inévitablement les premiers trailers de Fury Road, avec une certaine texture vidéoludique. En plus d’une introduction à l’intrigue et aux différents personnages, les images de Furiosa nous présentent surtout des sensations. Vitesse et mouvement semblent être à nouveau les principaux mots d’ordre, qui devraient faire progresser sa narration davantage par l’action que par le verbe.

On retrouve ici l’image de Furiosa de dos, titubant à travers une mer de sable ou encore le plan iconique où l’héroïne épaule son fusil à lunette. La palette de couleurs est à l’aune de celle du film de 2015, avec une forte dominante de jaune et de bleu, entre désert et ciel. Une image furtive laisse néanmoins entrevoir une forêt verdoyante qui tranche avec le reste.

Dans le rôle central, la star montante Anya Taylor-Joy succède à Charlize Theron, pour une performance qui devrait lui permettre d’asseoir un peu plus son image d’actrice intense et charismatique.

À ses côtés, Chris Hemsworth incarnera un nouvel antagoniste, le Warlord Dementus. Pour le rôle, le comédien australien apparaît transformé avec sa prothèse nasale. Quelques passages permettent également d’entrevoir rapidement le retour d’Immortan Joe, méchant principal de Fury Road qui devrait tenir un rôle décisif dans ce prequel.

Furiosa : A Mad Max Saga est programmé dans les salles obscures le 22 mai 2024. Cette date coïncidant avec la saison cannoise, le film pourrait bien faire sa première au festival, comme son prédécesseur.

Timothée Giret