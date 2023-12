La série limitée HBO, créée par Will Tracy, promet une exploration intrigante des dynamiques de pouvoir, mettant en vedette Kate Winslet et Matthias Schoenaerts, dans une histoire complexe de leadership, de loyauté et d’intrigues politiques.

« Depuis que je suis devenue votre chancelière, notre pays s’est considérablement développé. Il est temps de montrer à l’Amérique et au monde entier ce que nous valons. » Voici les premières paroles de la dictatrice impitoyable incarnée par Kate Winslet.

Attendue le 4 mars, la série Max HBO s’annonce comme un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de drames politiques. Kate Winslet sera la star de cette fiction de six épisodes. Elle prendra le rôle d’une chancelière d’un pays fictif d’Europe Centrale. « Une année entre les murs du palais d’un régime autoritaire qui commence à s’effondrer », selon la description officielle de la série.

Malgré un tel titre, la protagoniste semble peiner à conforter son pouvoir et sa crédibilité auprès de ses homologues. Les premières images nous laissent facilement deviner sa responsabilité, avec sa posture droite et ses expressions rigides.

Inspirée par des séries à succès telles que The Crown, la bande annonce met en avant sa relation unique avec son chien de garde, Matthias Schoenaerts (The Danish Girl), qui joue un soldat de confiance dans un monde où la crédibilité politique se révèle cruciale. Son image de brute antipathique tout comme sa dévotion envers sa cheffe offre un duo pour le moins intéressant.

Le casting sera complété par l’acteur Français Guillaume Gallienne (Les Garçons et Guillaume, à table !) en tant que mari de la dirigeante européenne. Il comprend également Andrea Riseborough (Amsterdam), Martha Plimpton (Younger) et Hugh Grant (Wonka, Love Actually) dans des rôles secondaires.

Ces nouvelles images semblent être un clin d’œil aux tensions existantes entre l’Occident et les autres nations émergentes. Et Kate Winslet semble ramener un ancien cliché du dirigeant typique d’une certaine époque. Si on la retrouve dans le rôle principal, elle est aussi productrice déléguée, tandis que la série a été créée par les producteurs exécutifs de Succession.

À la réalisation, on retrouvera Jessica Hobbs (réalisatrice récurrente de The Crown depuis la troisième saison) et Stephen Frears, deux fois nommé pour l’Oscar du meilleur cinéaste (en 1990 et 2006, pour Les Arnaqueurs et The Queen).

Même si la série apparaît comme fatale, le ton de la bande-annonce reste satirique par ses décors extravagants et la surréaction des personnages. L’actrice britannique par ses comportements grotesques et son cynisme nous livre avec autodérision un portrait politique original.

La série sera disponible en exclusivité via le Pass Warner sur Prime Video.

Pierre Corbetta