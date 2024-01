Danny Boyle et Alex Garland, réalisateur et scénariste du premier opus, seront de retour pour le nouveau volet de la saga.

22 ans plus tard, nous avions presque atteint les 28, et voilà que la suite du grand classique sur les zombies de 2002 est annoncée. Mieux que cela, il s’agirait d’une potentielle trilogie. Les discussions sur le sujet devraient se tenir dans la semaine avec les studios de production, plateformes de streaming et autres acheteurs potentiels.

Danny Boyle s’était fait discret depuis 2019 et son œuvre dédiée aux Beatles, Yesterday. Ce nouveau film devrait signer son retour à la réalisation.

Alex Garland, qui lui aussi s’est essayé avec succès à la mise en scène (Civil War, son prochain long-métrage, fait partie des plus attendus de 2024), scénarisera l’entièreté de la trilogie. Ce n’est pas la première fois que les deux hommes en parlent, cela fait des années que des rumeurs circulent. Cette fois, c’est officiel.

28 jours plus tard suit le parcours de Jim, interprété par un Cilian Murphy (Oppenheimer) encore peu connu à l’époque. Il se réveille après un coma et découvre Londres dans une ambiance apocalyptique. Jim va apprendre qu’un virus s’est répandu dans tout le pays et rencontrer plusieurs personnes maintenant acclimatées à ce changement.

Le film était révolutionnaire pour le genre du zombie. Son approche pessimiste et angoissante a toujours de quoi terrifier aujourd’hui, d’autant plus avec des créatures violentes et adeptes du sprint. Les images de la capitale anglaise dévastée et désertique ont marqué les esprits, permettant au film de totaliser 84 millions au box-office pour un budget initial de 8 millions.

28 semaines plus tard, sorti en 2007, s’est fait sans Boyle ni Garland (les deux hommes ont été seulement créditée à la production exécutive), ce qui ne l’a pas empêché d’être mémorable lui aussi, avec sa scène d’ouverture où Don abandonne sa famille dans une course effrénée.

28 ans plus tard devrait bénéficier d’un budget autour des 75 millions de dollars, soit 60 millions de plus que le second long-métrage, de quoi permettre à Danny Boyle de développer sa cinématographie comme il l’entend.

Toujours omniprésente dans les séries au travers des spin-off de The Walking Dead, la figure du zombie a tendance à se faire plus rare au cinéma. L’annonce de ce nouveau film offrira peut-être un renouveau, ce qu’avait permis le premier opus à l’époque. Attendons maintenant de voir qui obtiendra les droits de diffusion, et redécouvrons pour patienter un début de saga ayant marqué l’histoire des morts-vivants.

Florian Boulland