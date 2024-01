Le prochain film de Sam Taylor-Johnson, consacré à l’icône Amy Winehouse, diffuse enfin ses premières images. Intitulé Back to black, comme son célèbre morceau, le biopic est attendu sur les écrans en avril.

Sa disparition avait marqué les esprits. Le 23 juillet 2011, Amy Winehouse s’est éteinte après une overdose d’alcool, à l’âge de 27 ans. Treize années plus tard, c’est la première fois qu’un film, autre qu’un documentaire, aborde la vie tourmentée de la célèbre chanteuse et compositrice britannique.

Avec le titre Back to black, en référence au second et dernier album de l’artiste, la réalisatrice Sam Taylor-Johnson annonce la couleur de ce film, qui retrace sa carrière, mais aussi ses moments personnels les plus sombres.

Cette première bande-annonce nous montre l’éclosion de la chanteuse, avec des moments forts de son parcours, comme sa victoire aux Grammy Awards, son concert à Glastonbury en 2007, son histoire d’amour tourmentée avec Blake Fielder-Civil. Dans ce rôle on y remarque l’acteur Jack O’Connell (Invincible), mari de l’interprète qui a inspiré l’écriture de son dernier album Back to black après leur divorce en 2009.

Maquillage, chignon et tatouages, l’actrice Marisa Abela (Rogue Agent) se glisse dans la peau de l’icône britannique. Dans les premières images dévoilées, elle offre une interprétation frappante. Encore méconnue du grand public, la jeune femme a su faire ses preuves dans les séries Cobra, Industry, ou plus récemment dans des longs-métrages comme Barbie. Originaire de Libye, Malte, Pologne et Russie, Marisa Abela est également juive. Un détail qui fait son importance pour la réalisatrice, qui voulait que son personnage soit le plus proche de la réalité possible.

Au rythme de Back to black, interprété par la véritable artiste, Marisa Abela est bluffante dans un court extrait : “Je n’écris pas des chansons pour être connue, j’écris des chansons parce que sinon, je ne saurais pas quoi faire. Je veux que les gens entendent ma voix et oublient leurs problèmes.”

Pour l’actrice, cette adaptation est une opportunité de montrer aux spectateurs la vraie Amy Winehouse : “Raconté du point de vue d’Amy, le film est un regard sans vergogne sur la femme derrière le phénomène et sur la relation qui a inspiré l’un des albums les plus légendaires de tous les temps”, explique-t-elle lors d’une interview accordée à Variety.

Et si pour Marisa Abela, ce biopic est un nouveau défi, pour Sam Taylor-Johnson ce ne sera pas son premier coup d’envoi. En 2009, elle réalise Nowhere Boy, racontant la jeunesse du chanteur John Lennon.

Une nouvelle affiche a été diffusée en parallèle de la bande-annonce. On y voit Amy Winehouse, coiffée de son fidèle chignon rétro, tenant son micro, le regard au loin.

Back to black sortira le 24 avril dans les salles hexagonales.

Clara Duboc