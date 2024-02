Les dinosaures vont redébarquer sur grand écran avec un nouvel opus prévu en juillet 2025, mais finalement sans le réalisateur de Bullet Train et de John Wick.

Mise à jour : Dans un récent communiqué, David Leitch n’est plus en pourparlers pour réaliser ce quatrième volet. Le réalisateur et Universal ont apparemment des visions différentes.

Précédemment : Après le succès de Jurassic World : Le Monde d’après, sorti en 2022, Universal continue l’aventure avec un quatrième épisode, et septième de cette grande saga Jurassic Park.

David Koepp, le scénariste du film inaugural de Steven Spielberg en 1993 et de sa suite Le Monde perdu : Jurassic Park quatre ans plus tard, marque son retour à l’écriture, prenant les commandes du scénario de ce nouveau Jurassic World.

Derrière la caméra, David Leitch est en lice pour assurer la réalisation, selon Hollywood Reporter. Connu pour son travail sur des films à succès comme la saga John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2, et plus récemment Bullet Train, David Leitch est apprécié pour ses scènes d’action et de cascades. En mélangeant humour et action, il devrait apporter une nouvelle perspective à la saga.

Reste à savoir maintenant quelle sera l’intrigue, et le nouveau casting, puisqu’il s’agit de lancer une « nouvelle ère jurassique ». Ce prochain film ne devrait donc pas être directement lié aux précédents films Jurassic World et même Jurassic Park. Selon Deadline, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard ne seraient donc pas impliqués. De même, Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill ne seraient pas non plus de la partie. Une liberté pour le scénariste et le réalisateur, qui pourront explorer de nouvelles idées.

Les six films, qui comptent parmi les plus lucratifs de Universal, ont rapporté plus de 6 milliards de dollars au box-office mondial.

Steven Spielberg (The Fabelmans) assurera à nouveau la production de Jurassic World 4 par l’intermédiaire de sa société Amblin Entertainment. Il sera accompagné par deux autres vétérans de Jurassic Park, Frank Marshall et Patrick Crowley.

La sortie est programmée le 2 juillet 2025 aux États-Unis. Aucune date n’est encore annoncée pour la France.

