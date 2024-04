La star de The Bear est en discussion pour interpréter la jeunesse du célèbre chanteur, plus particulièrement pendant la conception de son album Nebraska.

La vague de biopics musicaux qui gagne Hollywood ne semble décidément pas prête à s’arrêter. Depuis le succès phénoménal de Bohemian Rapsody, les projets consacrés aux grandes icônes de la musique pop se multiplient.

D’Elton John avec Rocketman à Elvis, en passant par Bob Marley avec Bob Marley: One Love, les icônes de la musique défilent les unes après les autres sur grand écran. À cette longue liste s’ajoutent Back to Black, biopic consacré à la vie d’Amy Winehouse, prévu pour cette année, le film d’Antoine Fuqua sur Michael Jackson et les projets de Danny Boyle et de Ridley Scott, qui se pencheront respectivement sur l’histoire des Beatles et des Bee Gees.

Une autre légende de la musique rejoint la liste : Bruce Springsteen. Le projet retracera non pas toute sa vie, mais une période bien précise de sa carrière.

À l’aube des années 80, la rockstar vient de sortir son album The River, énorme succès commercial, qui lui permet d’atteindre le sommet des charts pour la première fois de sa carrière. Face à la pression d’un tel succès, il part s’isoler dans sa demeure située dans le New Jersey où il compose son disque suivant, Nebraska. Un album folk intimiste, seulement constitué de la voix du chanteur et du son de sa guitare et de son harmonica, qui va totalement surprendre son public et devenir l’une des pierres angulaires de la discographie du Boss.

Adapté du livre Deliver Me From Nowhere de Warren Zanes, le film relatera ainsi la conception de cet album unique dans la carrière du chanteur. Et pour l’incarner, les producteurs ont fait appel à l’un des comédiens les plus en vue de sa génération : Jeremy Allen White. Si l’acteur s’est récemment illustré dans le drame sportif Iron Claws, c’est son rôle dans la série The Bear qui l’a fait exploser aux yeux du grand public. Outre son talent et son charisme, ce natif de New York a aussi pour lui une certaine ressemblance physique avec le jeune Springsteen.

Du côté de la réalisation, c’est Scott Cooper qui prend les commandes. Cinéaste touche-à-tout, aussi à l’aise dans le western avec Hostiles que dans le film d’horreur avec Affamés, il appose son style classique, maîtrisé et son amour du folklore américain.

Rien de plus logique donc que de le voir se consacrer à un film sur le Boss, d’autant qu’il s’est déjà illustré dans le domaine du film musical avec Crazy Heart. Ce drame suivait les pas d’une ancienne gloire de la country, incarné par Jeff Bridges, lauréat de l’Oscar du meilleur acteur. Une belle œuvre qui a lancé la carrière de Scott Cooper.

Le film n’a pour l’heure aucune date de tournage ou de sortie annoncée.

Timothée Giret