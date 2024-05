Le mythique réalisateur et producteur indépendant est décédé à l’âge de 98 ans, entouré des siens dans sa maison de Santa Monica le jeudi 9 mai 2024.

« C’est avec une profonde tristesse, et une admiration sans bornes pour la vie extraordinaire qu’il a menée, que nous nous remémorons notre mari et notre père bien-aimé », ont partagé sa femme et sa fille sur Instagram.

“Quand on lui demandait comment il voulait qu’on se souvienne de lui, il répondait simplement : Comme un cinéaste, rien de plus.”

Enfant des années 1920, Roger Corman naît à Détroit, puis s’installe à Los Angeles où il fréquente le lycée de Beverly Hills et l’université de Stanford avant d’intégrer l’armée. Après avoir servi dans la marine de 1944 à 1946, il termine ses études et obtient un diplôme en génie industriel.

Après quelques jours de travail chez US Electrical Motors, il démissionne pour suivre son jeune frère Gene qui travaille dans le milieu du cinéma en tant qu’agent. Il trouve rapidement un emploi au département courrier de la 20th Century Fox et gravit les échelons jusqu’à devenir lecteur de scénarios. Lorsqu’une ses idées de long-métrage est adaptée à l’écran sans lui attribuer de crédit, il quitte la Fox pour se lancer dans le cinéma indépendant.

Au fil des ans, Roger Corman rencontre le succès dans différents genres, naviguant entre horreur, thriller et épopée de guerre. Son style de réalisation rapide et économique lui vaut très vite le surnom de « Pape du pop cinéma« , un rôle qu’il embrasse pleinement, comme celui de dénicheur de talents, puisqu’il participe à lancer les carrières de nombreux acteurs et réalisateurs, dont Jack Nicholson, Martin Scorsese et Francis Ford Coppola.

En 1959, il fonde The Filmgroup avec son frère Gene, une société produisant et distribuant des films à petit budget en noir et blanc pour les drive-in et les salles de cinéma underground. Une période marquée par la production de plusieurs succès, dont La femme guêpe et La petite boutique des horreurs.

Dans les années 1960, il passe à la réalisation de projets plus ambitieux en s’associant avec des studios majeurs comme United Artists et Columbia Pictures. Des œuvres comme La Chute de la maison Usher et l’excellent The Intruder avec William Shatner, sont acclamées par la critique et assoient sa réputation de réalisateur multicasquettes.

Malgré le succès, il est toujours resté fidèle à ses racines indépendantes et a continué à financer et à produire des films à petit budget tout au long des années 1960, 1970 et 1980. Sa carrière est un voyage fascinant à travers le cinéma indépendant, marqué par une capacité remarquable à s’adapter aux tendances et par un désir de faire, de créer, de se consacrer pleinement à tous les cinémas.

Ayant réalisé plus de 70 longs-métrages et produit plus de 300 autres au cours de sept décennies, Roger Corman reste à ce jour le plus jeune cinéaste à avoir eu droit à sa rétrospective à la Cinémathèque française dès 1964.

En apprenant sa mort, le cinéaste John Carpenter l’a qualifié de « l’un des réalisateurs de cinéma les plus influents de ma vie. C’était un privilège de le connaître. C’était un grand ami. Il a façonné mon enfance avec des films de science-fiction et les épopées d’Edgar Allan Poe. »

Roger Corman restera à jamais dans les mémoires comme l’une des figures les plus influentes et respectées du cinéma indépendant, un véritable titan dont l’héritage perdure encore aujourd’hui.

Christophe Laurent