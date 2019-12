Le réalisateur s’est prêté au jeu des questions lors d’un débat sur l’épisode IX de Star Wars, évoquant les points controversés de son film et les critiques des fans.

Ce n’est pas un secret, depuis sa sortie le 18 décembre dernier, Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker divise. Des critiques presse à ceux des spectateurs, le dernier volet de la saga signé par J.J. Abrams a reçu un accueil partagé, le classant même derrière les épisodes 7 et 8 – les deux derniers films de la nouvelle trilogie – en termes d’entrées. Un démarrage raisonnable dans le box-office avec quelques 175 millions de spectateurs, mais décevante pour un Star Wars.

En cause notamment, le choix du cinéaste de s’inspirer de George Lucas sans proposer autre chose qu’une réadaptation des éléments phares de la saga, qui fête cette année ses quarante-deux ans. Autre critique partagée par de nombreux détracteurs du film, le fait qu’Abrams nuise à la cohérence de la trilogie en ignorant – voire corrigeant selon certains – les choix drastiquement différents de son prédécesseur Rian Johnson, réalisateur de l’épisode VIII : Les Derniers Jedi.

Incontournable lorsqu’il s’agit d’évoquer L’Ascension de Skywalker, qui plus est en la présence de J.J. Abrams, le sujet s’est invité au cours d’un débat organisé à l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences le vendredi 20 décembre. Selon IndieWire, qui relaie l’information, le réalisateur interrogé par les spectateurs n’a pas échappé aux questions qui taraudent certains fans.

Comme son éventuel désaccord avec la vision de Rian Johnson, à l’origine d’une probable mésentente entre les deux hommes. Une idée qu’il nie fermement : « Ce serait une réponse beaucoup plus intéressante s’il y avait un conflit… La vérité, c’est que lorsque je mettais Le Réveil de la Force en route, j’étais reconnaissant qu’un réalisateur et scénariste que j’admire autant que Rian vienne prendre le relais. », a-t-il assuré, confiant qu’il était même curieux de voir ce que son confrère aurait à proposer, afin de pouvoir y répondre.

Par ailleurs, le cinéaste affirme avoir collaboré avec Rian Johnson, consulté pour l’écriture du nouveau scénario, conçu par Chris Terrio (Argo) : « […] ce qu’a fait Rian, nous a étrangement donné des opportunités qui n’auraient jamais existé, parce que, bien-sûr, il a fait des choix que personne d’autre n’aurait faits. », a précisé J.J. Abrams, qui considère les divergences entre ses deux films et Les Derniers Jedi comme un « cadeau » et un « challenge » créatif offert par Johnson.

Interrogé à propos des vives critiques émises sur nombre de ses choix, Abrams a également expliqué qu’il s’attendait aux réactions tranchées : « ll y a tout juste sept heures, on m’a demandé dans un autre pays ‘Comment faites-vous pour contenter tout le monde ?’ ‘Quoi ?’, ai-je répondu, perplexe. (…) Nous savions en nous lançant dans le projet que n’importe quelle décision – liée aux décors, à la musique, à la narration – ferait plaisir à une personne et en rendrait une autre furieuse. Et c’est bien comme ça. », a-t-il expliqué. Et d’ajouter en réponse à la question d’un journaliste de Vanity Fair, que les spectateurs qui auront détesté son film ont tout autant raison que ceux qui l’ont adoré.

Toutefois, J.J. Abrams reste surpris de la virulence des dissensions. Selon ce dernier, une règle immuable imposerait de respecter la vision que chaque fan a de Star Wars, sous peine de se voir considéré comme un « ennemi » : « C’est dingue qu’il existe une norme pareille, qui ne laisse aucune place à la nuance et à la compassion – et ça ne concerne pas seulement Star Wars, mais tout. », a-t-il commenté. Une théorie que le temps devrait confirmer – ou non.