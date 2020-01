L’adaptation de Nightmare Alley (Le Charlatan), roman de William Lindsay Gresham, par Guillermo Del Toro, avec Bradley Cooper et Cate Blanchett, fait un bond en avant. Le tournage a enfin débuté au Canada.

Clap de lancement pour le tournage pour Nightmare Alley de Guillermo Del Toro. Ce 30 janvier, Searchlight Pictures a annoncé la mise en route du long-métrage tourné à Toronto, au Canada, et porté par une pluie de stars. Bradley Cooper – qui remplace Leonardo DiCaprio -, Cate Blanchett, Toni Collett, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman et David Stathairn, entre autres, seront au casting de ce thriller horrifique très attendu.

Une belle promesse adaptée du roman Le Charlatan de William Lindsay Gresham, l’histoire de Stanton Carlisle, un forain bonimenteur (Cooper), doublé par son assistante psychiatre (Blanchett), moins inoffensive qu’il ne le pense. Une foire, et une galerie de personnages décalés, un petit côté Todd Browning (Freaks), auquel Guillermo Del Toro fera certainement un clin d’œil.

Une première adaptation de l’histoire sur grand écran avait été proposée en 1947 par Edmund Goulding, avec Tyrone Power, Joan Blondell, Coleen Gray et Helen Walker. Mais selon plusieurs sources, Del Toro développerait une version plus proche du livre, paru en 1946, que du film de Goulding.

Le scénario a été coécrit par le cinéaste oscarisé pour La Forme de l’eau, et Kim Morgan, spécialisée dans les récits d’épouvante et de spiritisme (Spiritismes, La Chambre interdite) : « Kim Morgan et moi avons travaillé avec passion pour adapter au cinéma l’univers sombre et brut de William Gresham, et nous sommes maintenant rejoints par un groupe exceptionnel d’acteurs et de techniciens pour lui donner vie. », a récemment déclaré le réalisateur mexicain, dont le film distribué par Searchlight Pictures entre en production.

Et pour donner vie au monde de Nightmare Alley, Guillermo Del Toro s’est entouré d’habitués. Son chef costumier ne sera autre que Luis Sequeira, qui l’avait épaulé pour La Forme de l’eau, et a également travaillé sur le très bon métrage horrifique Mama d’Andrés Muschietti. Dan Lausten (La Forme de l’eau, John Wick : Parabellum) sera aux commandes de la photographie, et Dennis Berardi pilotera les effets visuels. Ce dernier a pu montrer l’étendue de ses talents dans La Forme de l’eau et Crimson Peak, deux opus phares de Del Toro. Enfin, Tamara Deverell (Star Trek : Discovery, The Strain), se chargera des décors, et Cam McLauchlin (La Forme de l’eau, The Strain), du montage.

Une équipe de talents et collaborateurs de longue date, rodés au thriller et aux univers fantastiques dont raffole le cinéaste, qui en parallèle s’attelle à développer son Pinocchio en stop-motion, pour lequel il a déjà recruté le compositeur Alexandre Desplat. Aucun doute, Guillermo Del Toro sait bien s’entourer. Notamment produit par J.Miles Dale et TSG Entertainment, le très prometteur Nightmare Alley n’a pas encore de date de sortie.