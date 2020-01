Le réalisateur a été affecté sur un nouveau projet de film par Paramount Pictures. Il réalisera prochainement l’adaptation du scénario de Tyler Hisel, sur une opération secrète de la CIA durant la Guerre Froide pour abattre Fidel Castro.

Alors que le cinéaste vient d’achever l’adaptation de Hillbilly Élégie pour Netflix, récit sociologique et autobiographique de J.D Vance avec Amy Adams, Haley Bennett (Swallow) et Glenn Close en têtes d’affiche, Ron Howard s’apprête à prendre les commandes d’un long-métrage radicalement différent.

D’après Deadline, il s’agirait de The Fixer, un scénario de Tyler Hisel (Dark Was the Night) axé sur un agent du FBI en disgrâce recruté par la CIA afin de mener une équipe d’agents, parmi lesquels des truands de Chicago, dans le but d’assassiner le leader cubain Fidel Castro.

Le projet initié par Paramount Pictures sera produit par Imagine Entertainment, le label d’Howard et de Brian Grazer, ainsi que Joint Effort, le studio fondé par Bradley Cooper et Todd Phillips qui ont récemment financé leurs succès respectifs Joker, et A Star is Born. Mais il faudra patienter pour voir ce drame historique dans les salles, car Ron Howard a encore de nombreux métrages en route.

Tout d’abord Hillbilly Élégie, mais aussi un documentaire intitulé Rebuilding Paradise, sur le devenir d’une communauté californienne après les incendies dévastateurs de 2018. Il développerait également La fille d’avant (The Girl Before), adaptation du roman éponyme de J.P. Delaney contant l’attirance d’une jeune femme pour l’architecte d’une maison où un mystérieux meurtre a eu lieu. Le thriller produit par Paramount Pictures n’a pas encore de date de sortie, ni de casting. Une autre adaptation a été annoncée, celle du roman de science-fiction Seveneves de Neal Stephenson, une intrigue post-apocalyptique produite par son associé d’Imagine, Brian Grazer. À nouveau, peu d’information sur ce projet ont été communiquées. Enfin, un sequel de son film fantasy Willow, sorti en 1988, pourrait également voir le jour pour Disney+.

Pas de doute, le calendrier du réalisateur de culte Cocoon, du vibrant Rush, mais du manqué Solo : A Star Wars Story est bien rempli. Une bonne nouvelle pour les nombreux amateurs de sa riche filmographie.