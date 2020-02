En moquant le triomphe de Bong Joon-ho aux Oscars, le président des États-Unis a suscité l’affliction, mais aussi permis aux distributeurs de Parasite de réagir en laissant parler leur créativité.

La séquence a déjà été visionnée dans le monde entier. Lors d’un rassemblement le 20 février dans le Colorado, Donald Trump s’est encore illustré, offrant à ses partisans un décryptage personnel de la cérémonie des Oscars, qui a récompensé Parasite de Bong Joon-ho.

Si le point de vue du président américain sur Hollywood, – qui ne le porte pas vraiment dans son cœur -, est peu surprenant, ce dernier s’est particulièrement attardé sur la victoire du film sud-coréen :

« À quel point les Oscars étaient-ils mauvais cette année ? […] Le gagnant est… un film de la Corée du Sud ! […] Nous avons assez de problèmes avec la Corée du Sud en matière de commerce. En plus de cela, ils lui donnent le meilleur film de l’année ? », a-t-il fustigé, acquiescé par la foule. Sans surprise encore, celui qui brigue un nouveau mandat préfère en revenir aux bons vieux classiques américains, « Retournons à Autant en emporte le vent. Pouvons-nous revenir à Autant en emporte le vent, s’il vous plaît ? », a-t-il ajouté, à nouveau soutenu par son public.

Une saillie gratuite dont Trump a le secret, et qui n’a pas manqué d’irriter nombre de cinéphiles, mais surtout d’amuser les distributeurs du long-métrage, qui a remporté quatre Oscars et ressort actuellement en Europe dans une version noir et blanc et bientôt en IMAX. En commençant par Neon, qui distribue Parasite aux États-Unis. Le compte Twitter de la société a répondu avec ironie, en citant la vidéo : « Understandable, he can’t read » (Compréhensible, il ne peut pas lire), faisant référence aux sous-titres du film. Un message approuvé par plus de 180.000 internautes.

Les homologues français de Neon ne sont pas en reste. Puisque le distributeur national, The Jokers, a également répondu au président sur le réseau social, parodiant l’affiche du film en couvrant la tête des protagonistes avec des masques à l’effigie de Donald Trump, et un slogan « From South Covfefe with love », un clin d’œil au tweet incompréhensible du chef d’état américain. Pour couronner le tout, ces derniers ont rajouté un petit jeu de mot pour agrémenter leur message « ImPEACH him ! », pour rappeler la procédure de destitution dont faisait l’objet l’actuel locataire de la Maison Blanche – avant d’être acquitté par le Sénat américain.

Pour cette même raison, Brad Pitt en a aussi pris pour son grade. N’appréciant pas que l’acteur ait soutenu sa destitution lors de son discours de remerciement en recevant sa statuette pour son rôle dans Once Upon A Time… in Hollywood, Donald Trump au cours du même événement, l’a qualifié de « petit prétentieux ». Le message est clair, pour Trump, le cinéma est politique, ou il n’a pas lieu d’être.