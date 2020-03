Synopsis : Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la jeunesse mais le crime qu’il a commis l’empêche d’accéder aux études de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. L’arrivée du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite communauté conservatrice.

♥♥♥♥ ♥

Inspiré d’un fait divers, La Communion était, à l’instar de Parasite et Les Misérables, en lice pour l’Oscar du Meilleur film étranger cette année. De l’histoire vraie, Jan Komasa et le scénariste-journaliste Mateusz Pacewicz ont seulement conservé l’élément du jeune homme qui s’est fait passer pour un prêtre pendant trois mois dans une petite commune rurale polonaise s’avérant même plus convaincant que son prédécesseur. Bien que peu connu et rarement commenté, ce phénomène des prêtres imposteurs est assez courant dans le monde entier. En Espagne, un homme a même officié sans aucune formation séminariste pendant douze ans avant d’être démasqué ! À l’événement réel, couvert par Pacewicz au moment des faits, le réalisateur et le scénariste ajoutent des composantes dramatiques, tels que le passé criminel et carcéral de Daniel (Bartosz Bielenia) ainsi que la tragédie qui a tué plusieurs habitants du village juste avant l’arrivée du faux prêtre. Outre Bartosz Bielenia (1983, série diffusée sur Netflix), l’acteur principal qui campe parfaitement le rôle de ce meurtrier converti à la foi pendant son séjour de plusieurs années en centre de détention, La Communion possède des atouts de réalisation indéniables. Cette performance qui fait ressortir l’ambigüité et les contradictions du personnage résonne avec le ton du long-métrage construit entièrement sur un jeu de contrastes et de dissonances.

La mise en scène en décor naturel ponctue l’ambiance feutrée de moments de violence extrême. L’idée d’opposition se retrouve également dans les mouvements de caméra. Les séquences en milieu carcéral sont majoritairement tournées caméra à l’épaule et épousent les mouvements de Daniel, tandis qu’un cadre fixe est utilisé le reste du temps. Ceci crée une tension et une oppression permanentes qui rappellent constamment le risque que la fraude soit révélée au grand jour. Au-delà, de cette évocation constante de l’enjeu, la rigidité du cadre enferme les personnages dans leur solitude et montre l’isolement de ce petit village au sein d’une Pologne fragmentée. Autre disparité, malgré un sujet qui prêtait plutôt à un traitement dramatique, on bascule souvent vers la comédie. Les situations engendrées par l’utilisation d’une fausse identité, ainsi que l’immense écart entre l’ancienne vie du protagoniste et ses nouvelles fonctions, servent de ressorts comiques.

Par cette réalisation contrastée, l’écueil d’un point de vue tout noir ou tout blanc est évité, amenant inversement plusieurs questionnements. Quelle est la pertinence de l’enseignement en séminaire que reçoivent les futurs prêtes ? Que signifie vraiment la croyance ? Est-ce qu’aller à l’Église rend notre foi authentique ? Sur quels préceptes se fonde le dogme chrétien officiel ? Jusqu’où un acte, le plus abominable qu’il soit, définit un individu ? La rédemption est-elle toujours possible ? Malgré leur résonance universelle, toutes ces interrogations viennent surtout bousculer la structure sociale sur laquelle repose la Pologne, pays à majorité écrasante catholique et considérée comme l’un des plus pratiquant d’Europe.