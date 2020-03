Prêtre dans L’Exorciste, chevalier dans Le Septième Sceau, polyvalent et polyglotte, le grand Max Von Sydow vient de s’éteindre à l’âge de 90 ans. Retour sur plus de soixante ans de carrière, partagée entre la Suède, l’Amérique et la France.

Quelques semaines après Kirk Douglas, une autre grande figure du cinéma tire sa révérence. Max Von Sydow, connu pour ses rôles de chevalier, puis de prêtre dans les classiques Le Septième Sceau d’Ingmar Bergman,et L’Exorciste de William Friedkin, est décédé ce 8 mars 2020 à l’âge de 90 ans.

L’acteur franco-suédois laisse derrière lui une riche carrière de 69 ans. Il aura marqué le cinéma européen, et fait quelques apparitions mémorables dans des blockbusters comme Minority Report, Shutter Island ou Star Wars VII : Le Réveil de la Force, sans oublier ses performances dans de nombreuses séries phares comme Les Tudors, Game of Thrones et Les Simpsons.

Catherine, documentariste française et épouse de Von Sydow depuis 1997 a annoncé la triste nouvelle dans un message transmis par les représentants de l’acteur à Deadline dimanche 8 mars, « C’est avec un cœur brisé et une tristesse infinie que nous avons la douleur extrême d’annoncer le départ de Max von Sydow, le 8 mars 2020 », explique-t-elle. Marié à deux reprises, il laisse derrière lui quatre enfants.

Élevé en Suède dans une famille d’éminents enseignants, Karl Adolf Von Sydow devient rapidement polyglotte en apprenant très jeune l’anglais, l’allemand, puis le suédois, le français, l’italien, l’espagnol, le danois et le norvégien – son père étant professeur d’islandais. Un mélange de cultures qui lui permettra de s’illustrer dans une gamme de productions très variée.

Sa carrière débute lorsqu’il tourne en 1956 dans Le Septième Sceau d’Ingmar Bergman, cinéaste suédois dont il est l’un des acteurs préférés. Il y campe Antonius Block, chevalier venu de Suède qui affronte la Mort aux échecs au temps des croisades alors que la peste ravage l’Europe du XIVe siècle. Ce premier film marque le début d’une longue collaboration entre Bergman et Von Sydow, qui aboutira à plus d’une dizaine de longs-métrages.

Désormais connu à l’international, Von Sydow délaisse quelque peu le cinéma nordique et s’installe à Hollywood dans les années 1960. Il y acquiert une renommée encore plus importante, en jouant pour nombre de grands réalisateurs au cours des trois décennies suivantes : Friedkin pour L’Exorciste, succès du cinéma d’horreur dans lequel il incarne le Père Lankester Merrin, mais aussi Sydney Pollack dans le polar Les Trois Jours du Condor, aux côtés de Robert Redford.

Ou encore Bertrand Tavernier qui le fait jouer dans La Mort en Direct, où il donne la réplique à Romy Schneider ; Woody allen pour le classique Hannah et ses sœurs ; David Lynch dans le cultissime Dune ; le Danois Lars Von Trier fait appel à lui pour Europa ; Dario Argento pour Le sang des innocents, ou encore Steven Spielberg, qui lui offre le rôle de Lamar Burgess, patron de Tom Cruise dans Minority Report.

Sa prestance et son physique imposant qui inspire autant la sagesse qu’il intrigue, lui permettent d’incarner une palette de personnages tantôt sombres, tantôt comiques, suivant le registre, avec un penchant pour les rôles autoritaires, les thrillers, la science-fiction et les films historiques.

On le retrouve par exemple en Jésus dans The Greatest Story Ever told (La Plus Grande Histoire jamais contée) de George Stevens, en roi dans Conan le Barbare de John Milius, en mystérieux passeur qui aide Robin Williams à retrouver sa femme dans Au-delà de nos rêves de Vincent Ward, en noble et beau-père de Marianne dans Robin des Bois, en Lor San Tekka, vieux sage de l’univers Star Wars dans Le Réveil de la Force, en Corneille à Trois Yeux, entité omnisciente de Game of Thrones.

Devenu Français en 2002, Von Sydow s’est investi dans le cinéma français, notamment dans le drame Le Scaphandre et le Papillon, ou encore Un homme et son chien de Francis Huster avec Jean-Paul Belmondo et Jean Dujardin. Francophone, il se double dans les versions françaises de quelques-uns de ses films, dont Shutter Island de Martin Scorsese. Il prête également sa voix à un personnage du jeu vidéo The Elder Schrolls V : Skyrim en 2011, et lors d’un épisode des Simpsons en 2014.

Ses dernières apparitions sur grand écran resteront Echoes of the Past de Nicholas Dimitropoulos, drame inspiré du massacre de Kalavryta, petit village grec décimé en 1943 par les nazis, et Kursk de Thomas Vinterberg, retraçant le naufrage du sous-marin russe K-141 Koursk.