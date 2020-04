Le film de Gabriel Range qui revient sur la création du personnage Ziggy Stardust sera présenté en exclusivité cette semaine à une poignée de journalistes. Une première scène a été dévoilée ce 15 avril.

Les premières images du film sur le chanteur britannique disparu en 2016 ont été montrées en exclusivité aux journalistes de Variety. Le film tourné dès juin 2019, coécrit et réalisé par l’auteur de documentaires Gabriel Range, retraçant les débuts de l’icône pop-rock incarnée par Johnny Flynn (Emma), devait être présenté au Festival du Film de Tribeca cette semaine.

La crise sanitaire obligeant à modifier le programme, le biopic sera néanmoins présenté en avant-première à quelques journalistes et professionnels via un portail en ligne géré par la société Film Constellation.

C’est une chose peu aisée de faire un seul et même film de la vie foisonnante de l’auteur-compositeur-interprète, artiste caméléon aux multiples noms de scènes. Pourtant, Stardust se propose de relever le défi en situant son pitch en 1971, alors que le jeune David Bowie débarquant en Amérique est sur le point d’accéder à la notoriété en créant Ziggy Stardust, son premier et le plus connu de ses personnages, avec lequel il signera en 1972 son cinquième album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, devenu culte.

L’extrait publié montre un jeune David Bowie (Flynn), cheveux longs, discutant avec Ron Oberman (Marc Maron), qui lui promet un grand succès malgré ses doutes sur la réception de son album The Man Who Sold The World. Le long-métrage reviendra donc aux prémices d’une carrière hors-pair, mais surtout de la naissance d’un véritable phénomène culturel.

Toutefois, Gabriel Range l’a lui-même affirmé, il ne s’agit pas réellement d’un biopic, mais d’un métrage sur un moment clé de création dans la vie de l’artiste androgyne. Le projet du réalisateur, qui s’est fait connaître avec son faux documentaire sur l’assassinat de George W. Bush, ne ferait pas l’unanimité au sein de la famille de David Bowie. Son fils Duncan Jones (réalisateur de Moon et de Warcraft : le commencement) n’avait déjà pas apprécié l’hommage musical rendu à son père par la chanteuse Lady Gaga en 2016.

Quoi qu’il en soit, Stardust est désormais sur les rails, et s’apprête à faire son entrée dans les salles obscures dès que les conditions le permettront.