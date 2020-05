Résumé : L’univers du Professeur Mangel s’effondre : sa femme le quitte, il tombe de son piédestal de professeur vénéré à l’université, ses vieux démons reprennent le dessus et une de ses étudiantes le poursuit de son délire mystique. Avec un plaisir jubilatoire plutôt communicatif, Mœbius et Jodorowsky nous racontent les errances d’un prof de philo, en une fable délirante où il est question de visions mystiques, d’Immaculée Conception et de recherche de soi.

À l’occasion de la date d’anniversaire de la naissance de Jean Giraud, dit Moebius (8 mai 1938 – 10 mars 2012), les Humanoïdes Associés proposent en lecture gratuite et intégrale le premier tome de la série de La Folle du Sacré-Cœur, paru initialement en 1992. Au scénario, l’inimitable Alejandro Jodorowsky propose un récit ancré dans un réel qui, progressivement, se creuse sous le coup de fantasmes empruntant tantôt à la philosophie, tantôt à l’ésotérisme, à la sexualité et au morbide. Eros et Thanatos en quelque sorte avec cette impression étrange de découvrir un film de Desplechin rongé par la folie graphique d’Argento. Car le chemin de croix de l’universitaire Alain Mangel est d’abord un aller simple pour l’enfer dont la route est, on le sait, pavée de prières et de bonnes intentions. Acariâtre bonnes femmes, délicieuses nymphettes, dévots aussi inquiétants que grotesques, et visions cauchemardesques balisent son parcours dont l’issue, forcément suspendue, le confronte au vertige de l’existence humaine : qu’est-ce que l’amour ? Cette illustre interrogation, le dessin de Moebius la traduit par un épanchement certain pour les écarts du corps. La régularité du trait se sacrifie ponctuellement aux excès du mouvement et aux sécrétions émanant de personnages dont la condition demeure incertaine. Ce que suppose cet album, c’est la possibilité d’un renversement qu’annonce le revirement initial du héros. L’exaltation religieuse s’exprime au sein des cases nourries des passions d’une orgie spirituelle et charnelle. Si ce capharnaüm visuel prend le risque de la dispersion, cette joyeuse anarchie profite de l’expérience des deux auteurs. Car, de bout en bout, l’ensemble est maîtrisé, tissant différentes perspectives finalement réunies en une unité certes composite mais cohérente. Ce premier tome prouve en définitive la grande qualité d’adaptation du tandem Moebius-Jodorowsky, aussi à l’aise dans l’hyperespace que dans les rues parisiennes. On rit, on s’interroge, on reste perplexe. À n’en pas douter, Cœur couronné donne à penser. Une lecture qui nourrit le lecteur d’émotions aptes à enflammer son esprit.