La jeune interprète de Maeve, l’adepte de littérature féministe de Sex Education, a décroché le rôle-titre d’Emily, le biopic de Frances O’Connor consacré à la célèbre romancière britannique.

Une Emma pour camper Emily. Emma Mackey, la jeune star franco-britannique révélée par son rôle de Maeve Wiley dans la série Netflix Sex Education va interpréter l’autrice du classique Les Hauts de Hurlevent, la romancière et poétesse britannique Emily Brontë.

Sœur d’Anne et de Charlotte Brontë, l’écrivaine née en 1818 aura marqué par son seul roman paru en 1847 la littérature anglaise et mondiale. Une œuvre aux influences gothiques, sombre et délétère, empreinte d’une grande maturité et de références multiples, qu’elle a pourtant conçu en réclusion partielle.

L’actrice de 24 ans qui prête ses traits à l’héroïne féministe de Sex Education ne risque donc pas de détonner dans la peau de la jeune romancière solitaire, réputée pour son caractère endurci, son premier rôle d’ampleur sur grand écran. Le biopic intitulé Emily sera réalisé Frances O’Connor, le premier film de l’actrice australienne, qui s’est illustrée à plusieurs reprises au cinéma et sur le petit écran, notamment dans la série Once Upon a Time.

Aux côtés d’Emma Mackey, Fionn Whitehead (Dunkerque) jouera Branwell Brontë, seul frère d’Emily, ivrogne opiomane au comportement toxique, ce dernier sera emporté par la tuberculose qu’il a contracté en pleine déception amoureuse. À son chevet, Emily décédera quelques semaines après lui à l’âge de trente ans, refusant de se soigner en plein hiver.

Emily Beecham (Little Joe, Into The Badlands) interprétera Charlotte Brontë, autrice de l’incontournable Jane Eyre, avec qui Emily partage la passion de l’écriture. Cette dernière serait d’ailleurs à l’origine de sa vocation, ayant incité ses sœurs à publier leurs écrits sous des noms d’emprunt masculins. Enfin, Joe Alwyn (aperçu dans La Favorite) campera l’amant d’Emily, en conflit avec la jeune femme.

La réalisatrice se réjouit de porter un tel projet, dont la ligne directrice sera d’actualiser l’image de Brontë auprès du public contemporain, une héroïne par essence : « Le travail et les paroles d’Emily Brontë sont pleins de passion, de sentiments, de violence et d’une intelligence féroce […] En créant une vie imaginaire à Emily, elle vivra à nouveau pour notre public. Son histoire raconte l’histoire d’une jeune femme qui se construit seule, embrasse sa vraie nature, malgré les conséquences… Je suis tellement excitée de travailler avec un casting aussi passionnant, talentueux et jeune, lumineux, intelligent et fougueux. » a confié Frances O’Connor dans un communiqué relayé par The Hollywood Reporter.

Comme le précise Vanity Fair, le film devrait entrer en production sous peu dans le Yorkshire en Angleterre, au plus proche des paysages et de la lande qu’Emily Brontë aimait arpenter.