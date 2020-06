Youri, un jeune garçon aspirant à devenir astronaute tente de sauver la cité Gagarine d’Ivry dans laquelle il a grandi. Le film de la sélection Cannes 2020 réalisé par Fanny Liatard et Jérémy Trouilh s’offre un premier teaser lumineux.

La sélection Cannes 2020 se dévoile peu à peu avec un nouveau teaser, celui du film Gagarine, premier long-métrage de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (Chien bleu) consacré à la cité ouvrière de briques rouges d’Ivry-sur-Seine (94) menacée de démolition.

Inaugurée en 1963 par l’astronaute Youri Gagarine en personne, la barre d’immeubles emblématique de l’architecture Trente Glorieuses en banlieue sud s’est depuis transformée en cité fantôme délabrée vouée à la démolition, comme le soulignait déjà Le Parisien en mai 2019.

C’est le cadre choisi par l’équipe du film pour situer leur comédie dramatique. L’histoire de Youri, un jeune homme de 16 ans, habitant de Gagarine, dont le rêve est de devenir astronaute. Ce dernier va prendre fait et cause pour le sauvetage de l’édifice menacé de destruction, son « vaisseau spatial ». Il entre donc en résistance contre le projet de démolition, soutenu par ses amis Diana, Houssam et les résidents.

Le teaser du long-métrage révélé ce 19 juin laisse entrevoir au son du « Beau Danube Bleu » de Johann Strauss – petit clin d’œil à 2001 : l’Odyssée de l’espace -, un film émouvant, rêveur, mêlant la grande Histoire de la conquête spatiale et les rêves qui en résultent à la petite histoire de cette cité et de sa communauté, des vies que les murs ont abritées durant près de soixante ans. Comme le relate Actus.fr, la production a lancé un appel en janvier dernier pour collecter des vidéos amateures tournées sur place depuis la construction de la cité.

Au casting du film labellisé Cannes 2020, de jeunes comédiens. Aux côtés d’Alséni Bathily et Jamil McCraven (Nocturama), on retrouve notamment l’actrice franco-algéroise Lyna Khoudri, prochainement à l’affiche de The French Dispatch, révélation de l’excellent Papicha de Mounia Meddour, aperçue dans le poignant Luna de Elsa Diringer et Hors Normes d’Éric Toledano et Olivier Nakache, ou encore Finnegan Oldflield, figure montante du cinéma français qui a déjà fait ses preuves dans La promesse de l’aube, Le Poulain, Marvin ou la belle éducation, Bang Gang et Exfiltrés.

Produit et distribué par Haut et Court, Gagarine ne dispose pas encore de date de sortie, et fera son entrée prochainement dans les salles obscures.