L’acteur britannique connu pour ses rôles dans de grands titres du cinéma de science-fiction et fantastique tels que Bilbon, l’oncle de Frodon dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, l’androïde Ash d’Alien de Ridley Scott ou encore le Père Cornelius du Cinquième Élément de Luc Besson est décédé à l’âge de 88 ans.

Pour beaucoup, son visage a accompagné la découverte du septième art. Comédien avant tout, acteur aux choix de carrière audacieux qui n’hésitait pas à varier les genres, Ian Holm disparaît à 88 ans.

Une triste nouvelle annoncée par son agent Alex Irwin ce vendredi 19 juin, qui n’a pas manqué d’émouvoir nombre des spectateurs de ses films, dont la plupart sont devenus des cultes très appréciés du grand public.

Selon le communiqué d’Irwin, la mort de Ian Holm dans un hôpital de Londres serait due, en partie, aux suites de la maladie de Parkinson dont il était atteint : « C’est avec une grande tristesse que je vous apprends que l’acteur Sir Ian Holm est décédé ce matin à l’âge de 88 ans […] Il est mort paisiblement à l’hôpital, avec sa famille et son entourage. », explique l’agent repris par le Guardian.

Né en 1931 en Angleterre, dans la région de Londres, Ian Holm a débuté sa carrière sur les planches du Shakespeare Memorial Theatre dans les années 1950, après avoir intégré la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art (RADA) londonienne, et une enfance équilibrée selon ses propres dires.

Il apparaît dans un premier long-métrage à la fin de la décennie, Girls at Sea en 1958, avant de retourner au grand écran en 1968 dans Songe d’une nuit d’été de Peter Hall, un chassé-croisé amoureux sur fond de fantasy, ou encore dans L’Homme de Kiev, adaptation du roman de Bernard Malamud dont le héros est un artisan juif accusé à tort d’un meurtre dans la Russie impériale du début du XXe siècle. Entre-temps, il obtient un Tony Award (Molière américain) en 1967 pour sa performance dans la pièce The Homecoming d’Harold Pinter.

Il enchaîne ensuite les petits rôles dans plusieurs productions, en plus de faire ses preuves à la télévision, dont The Homecoming, adaptation filmique pour laquelle il reprend son rôle de Lenny et retrouve Peter Hall en 1973, ou encore aux côtés de la star Sean Connery dans La Rose et la Flèche, inspiré de la légende Robin des Bois.

Son rôle de Ash, un androïde chargé de ramener la créature sur Terre dans Alien – Le huitième passager en 1979, premier volet de la franchise SF de Ridley Scott, le rend populaire à l’international.

Cet élan lui permet de camper d’autres personnages de premier plan, comme celui de Sam Mussabini dans Les Chariots de Feu de Hugh Hudson en 1981, un entraîneur d’athlètes concourant pour les Jeux Olympiques de 1924. Une performance remarquée, qui lui vaudra de remporter le BAFTA du Meilleur acteur dans un second rôle, un prix d’interprétation à Cannes et d’être nommé aux Oscars.

Les années 1980 sont jalonnées de succès pour l’acteur. Il joue à deux reprises pour Terry Gilliam, d’abord dans Bandits Bandits en 1981 en tant que Napoléon 1er – qu’il jouera de nouveau pour Alan Taylor en 2001 -, une aventure fantastique dans laquelle un petit garçon entame une épopée rêvée qui l’amène à croiser la route de grands personnages de l’Histoire, fictifs et réels.

Puis dans Brazil en 1985, dystopie SF onirique portée par Jonathan Pryce, Robert De Niro et Katherine Helmond sur une dictature futuriste, enfer bureaucratique contre lequel un employé rêveur finit par se rebeller.

Par la suite, il ajoutera des rôles très divers à son répertoire, passant de Lewis Carroll dans Dreamchild (1985) de Gavin Millar, au Baron Frankenstein dans Frankenstein de Kenneth Branagh (1994). En 1996, il apparaît aux côtés de Bruce Willis dans Le Cinquième élément de Luc Besson, prêtant ses traits au Père Vito Cornelius, prêtre dépassé par les événements et protecteur de la puissante Leeloo (Milla Jovovich). En 2001, il incarne Jack l’Éventreur aux côtés de Johnny Depp dans From Hell d’Albert et Allen Hugues, interprétation très romancée des meurtres non résolus du plus célèbre des tueurs en série.

Mais c’est davantage son rôle de Bilbon Sacquet dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux débutée en 2001 qui reste dans les mémoires des plus jeunes. Ian Holm apparaît dans le premier et le troisième volet de l’adaptation multirécompensée du classique de Tolkien par le Néo-Zélandais Peter Jackson, dans le costume de l’oncle centenaire de Frodon (Elijah Wood), à qui il confie l’anneau au centre de toutes les convoitises, qu’il a dérobé à Gollum des décennies plus tôt.

Un épisode relaté dans l’adaptation du Hobbit par Jackson, dans lequel Holm reprend son rôle, une dernière fois, en 2012 puis 2014, avant de se retirer définitivement des plateaux.

L’acteur salué par la profession, notamment Peter Jackson sur Facebook, avait publié son autobiographie en 2004. Il laisse derrière lui plusieurs enfants issus de différentes unions. Reconnu, et très apprécié dans son Royaume-Uni natal, il avait été fait Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique en 1990, avant d’être fait Chevalier (Knight Bachelor) en 1998.