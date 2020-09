Lux Æterna , la nouvelle réalisation de Gaspar Noé prévue sur grand écran en septembre, se dévoile un peu plus dans une bande-annonce mystique et étonnante.

Pour ce film, Gaspar Noé, connu comme l’un des réalisateurs les plus provocateurs du cinéma français, met en scène les acteurs dans leur propre rôle.

Ici, Béatrice Dalle (Trouble Every Day, The Happy Prince) réalise son premier film, dans lequel Charlotte Gainsbourg (Les fantômes d’Ismaël, Nymphomaniac) y interprète une sorcière jetée au bûcher. Très vite, des problèmes techniques et des dérapages psychotiques font virer le tournage à l’anarchie.

D’autres acteurs tels que Félix Maritaud (Sauvage), Clara Deshayes, Yannick Bono, Karl Glusman que l’on avait déjà pu voir dans Love, ou encore Abbey Lee (The Neon Demon, Mad Max : Fury Road), s’ajoutent au casting de ce projet conceptuel et intriguant, et dont la durée inférieure à une heure ne garantissait pas de pouvoir le voir en salle un jour.

Présenté au Festival de Cannes en 2019, ce moyen-métrage, tourné en cinq jours seulement, faisait à l’origine partie d’un projet artistique intitulé Self, en collaboration avec la maison de haute couture Yves Saint Laurent.

Le réalisateur de Enter The Void affirme cependant dans une interview accordée à 20 minutes en mai dernier « qu’il ne s’agissait pas d’un film de commande » et qu’il disposait d’une « liberté totale » pour la réalisation de celui-ci.

Le cinéaste italo-argentin, qui avait secoué la Croisette en 2002 avec la diffusion de Irréversible, nous plonge ici dans univers chaotique et expérimental. Après un premier teaser en mai l’année dernière, la nouvelle et récente bande-annonce à l’esthétique singulière et envoûtante offre un avant goût encore plus étonnant.

Alors que le son instaure un climat angoissant , presque cauchemardesque, les lumières stroboscopiques donnent aux scènes une dimension hallucinatoire, à la fois extatique et psychédélique; le tout démultiplié par l’utilisation du split-screen, promettant une fois de plus une expérience sensorielle et viscérale.

Lux Æterna sortira dans les salles françaises le 23 septembre 2020, distribué par UFO Distribution et Potemkine Films, En attendant, Irréversible – Inversion Intégrale, une version remontée dans l’ordre chronologique du second métrage de Noé, est de retour sur les écrans depuis le 26 août.

Olivia Daëron-Precy