Résumé : Pour la première fois est consacré un dictionnaire au cinéaste Jean Renoir (1894-1979). L’auteur s’appuie principalement sur la correspondance de l’artiste, dont une partie reste inédite, comme source d’informations sur sa vie et sa carrière, mais aussi comme interface de divers discours. À la chronologie des lettres se substitue l’ordre alphabétique qui permet de juxtaposer et de relier les œuvres qu’il a signées, les personnes de son cercle intime ou de son milieu avec qui il a correspondu, enfin quelques thèmes importants. Grâce à plus de cent vingt entrées se dessine le parcours d’un homme qui s’est peu à peu tourné vers l’écriture, rédigeant des pièces de théâtre, une biographie de son père, plusieurs romans… Sa correspondance, archivée à partir des années quarante, aura ainsi servi d’atelier pour lui permettre de s’exercer à l’écriture.

♥♥♥♥♥

Si la bibliographie renoirienne est aujourd’hui l’une des plus fécondes en matière de littérature consacrée à un réalisateur, le présent ouvrage parvient à se démarquer par sa méthode oscillant entre innovation et tradition. Le choix de format proposé par Philippe De Vita, docteur en langue et littérature françaises, chercheur associé au laboratoire POLEN (Université d’Orléans) et spécialiste des rapports entre cinéma et littérature, semble d’abord céder à la tentation, un peu vaine, de l’exhaustivité propre à la structure de l’encyclopédie. Mais la singularité se trouve moins du côté de la forme que du fond. C’est en effet en se basant sur la correspondance de Renoir que l’auteur a rédigé chacune de ses entrées. Cette documentation subjective permet de jeter une lumière singulière sur l’œuvre du cinéaste. De Vita évite ainsi soigneusement la posture distanciée du dictionnaire (qui dans le plus mauvais des cas se contente d’enchaîner des informations biographiques mille fois réécrites auxquelles s’ajoutent de courtes notules consacrées aux films), pour proposer un portrait humanisé de Renoir à son lecteur. Entre rires et doutes, sincérité et feinte délibérée, le cinéaste se confie tandis que De Vita revient longuement sur des notions aussi éclectiques que « Nourriture » et « Modernité », « Théâtre », « Montage », « Doublage », « Cinémateux » ou « Tournaison » (terme que Renoir préférait à celui de « tournage »). Si Pascal Mérigeau et Olivier Curchod ont déjà proposé des analyses très complètes de la carrière et la méthode du réalisateur, De Vita parvient à une sorte de synthèse aussi profonde que captivante à lire.

Les noms de lieux offrent ainsi un condensé de la vie de l’Homme, tandis que les patronymes des collaborateurs de création et amis éclairent la manière de l’artiste. Chez Renoir, les uns et les autres semblent consubstantiellement liés. Les grandes figures (Clifford Odets, Fritz Lang, Orson Welles, Darryl Zanuck, Gérard Philippe…) sont ainsi mis sur le même plan que les intimes (membres de la famille, amis proches) par la chaleur si particulière qui anime la plume épistolière du réalisateur.

Le point de vue cinématographique ne reste pas en berne. Films, acteurs, et techniques sont étudiés avec soin, de même que l’activité théâtrale et littéraire de Renoir. Si l’on peut regretter l’absence d’illustrations, il faut féliciter l’excellente tenue des annexes. À l’index des noms et films et à la filmographie s’ajoute ainsi une vaste bibliographie-vidéographie qui atteste de l’envergure du travail fourni par l’auteur.