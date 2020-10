SpaceX, la société d’exploration spatiale d’Elon Musk, va faire son entrée dans l’univers du petit écran, avec une série limitée développée par HBO avec la société de production de Channing Tatum.

Une plongée dans les origines de la société d’exploration spatiale d’Elon Musk est désormais en développement chez HBO. Le projet de six épisodes, intitulé simplement SpaceX, pourra ainsi compter sur l’acteur Channing Tatum (Magic Mike, Foxcatcher, Logan Lucky) et l’ancien directeur de HBO Films, Miniseries et Cinemax, Len Amato, en tant que producteurs exécutifs. Il sera basé sur le livre Elon Musk : Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future d’Ashlee Vance, publié pour la première fois en 2017.

Selon The Hollywood Reporter, la série suivrait Elon Musk alors qu’il poursuit son rêve de faire de l’humanité une espèce multiplanétaire. À cette fin, il choisit une équipe d’ingénieurs pour travailler sur une île isolée du Pacifique où ils construisent et lancent la première fusée SpaceX en orbite.

Rappelons que pour la première mission habitée de la société, la fusée Falcon 9 a été lancée le 30 mai dernier, avec à bord de la capsule Crew Dragon, les deux astronautes de la NASA, Doug Hurley et Bob Behnken, qui s’est amarrée avec succès à la Station Spatiale Internationale (ISS). Ils sont revenus en toute sécurité sur Terre le 2 août après un séjour de deux mois. Une mission historique. SpaceX et la NASA relancent ainsi les vols habités depuis le sol américain qui avait pris fin en juillet 2011 avec l’équipage d’Atlantis.

Au scénario, Doug Jung (Star Trek Beyond, The Cloverfield Paradox), qui adaptera le livre d’Ashlee Vance et coproduira aux côtés de Tatum, Reid Carolin et Peter Kiernan de Free Association. La bonne nouvelle, c’est qu’Elon Musk n’est pas impliqué dans le projet.

Deadline précise de son côté qu’avec SpaceX, HBO cherche à suivre la lignée des séries limitées à succès, comme Watchmen, qui a remporté onze Emmy Awards le mois dernier, ou encore Chernobyl, vainqueur de quinze Emmys l’année précédente. Il rejoint également une liste de séries limitées en préparation, qui incluent une adaptation de Scènes de la vie conjugale d’Ingmar Bergman, avec Michelle Williams et Oscar Isaac, un projet sur Jeffrey Epstein d’Adam McKay, et une adaptation en minisérie de Parasite, lauréat de quatre Oscars dont celui du meilleur film.