L’actrice américaine de 23 ans va reprendre le rôle qui l’a fait connaître à l’âge de douze ans dans le thriller horrifique Esther. L’histoire se déroulera avant les évènements du premier volet.

Sorti en 2009, le film de Jaume Collet-Serra racontait l’histoire d’une petite fille adoptée par un couple en mal d’enfant. Mais le comportement de la fillette se révélait de plus en plus inquiétant et les parents découvraient qu’Esther n’était pas ce qu’elle prétendait être.

Ce thriller horrifique a gagné au fil du temps son petit statut culte. Propulsée par ce succès, Isabelle Fuhrman a poursuivi une carrière plus effacée à Hollywood, sans trop s’éloigner du genre. On a pu la voir ainsi dans le premier Hunger Games, After Earth de Night Shyamalan et quelques films d’épouvante, comme Cell Phone ou Blackwood, le pensionnat de Rodrigo Cortès.

Annoncé plus tôt cette année, ce prequel est donc désormais en chantier, Orphan : First Kill, un épisode se situant avant les événements du premier film. Or, Fuhrman a aujourd’hui une vingtaine d’années et n’a plus exactement le physique de ses douze ans.

Selon Deadline, il semblerait que la production compte sur une équipe d’experts en maquillage et des perspectives truquées pour faire revivre le personnage.

L’actrice Julia Stiles (Happiness Therapy, la saga Jason Bourne, la série Dexter) est également annoncée au casting.

L’histoire, écrite par David Coggeshall, montrerait l’évasion de Leena Klammer d’un hôpital psychiatrique. Dans sa fuite, elle va créer sa nouvelle identité, Esther, et s’infiltrer dans une riche famille américaine.

Le tournage a déjà commencé à Winnipeg, au Canada. À la barre, William Brent Bell, connu pour la franchise The Boy. Alex Mace, Hal Sadoff, Ethan Erwin et James Tomlinson représentent la société Dark Castle à la production, aux côtés de Josie liang pour Entertainment One. Le scénariste du premier film, David Leslie Johnson, sera à la production exécutive, aux côtés de Jen Gorton. Enfin, Isabelle Fuhrman elle-même est productrice associée de ce nouvel opus.

Raphaël Mussard