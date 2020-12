L’actrice britannique Naomi Ackie a décroché le rôle de Whitney Houston dans le biopic I Wanna Dance With Somebody.

L’actrice qui incarnait Janah dans le dernier volet de la saga Star Wars, L’Ascension de Skywalker, est en négociation pour le biopic de Sony et de sa division TriStar. La réalisation est confiée à Stella Meghie, une réalisatrice et productrice canadienne, connue pour avoir dirigé Everything en 2017.

Celle-ci a déclaré dans un communiqué publié dans le magazine The Hollywood Reporter combien, après une recherche exhaustive, il avait été difficile de trouver l’actrice qui pourrait incarner Whitney Houston. « Naomi Ackie nous a impressionnés à chaque étape du processus de sélection. J’ai été émue par sa capacité à capturer la présence scénique d’une icône mondiale tout en montrant son humanité et sa vie intérieure. »

Avec plus de 200 millions de disques vendus dans le monde et des chansons à succès telles que Saving All My Love for You, How Will I Know et I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston qui a remporté six Grammys au cours de sa carrière, a marqué de manière indélébile la musique R&B des années 1980 et 1990. Mais après dix années tonitruantes qui la mènent au sommet de la musique soul américaine, Whitney Houston entame une descente aux enfers qui se termine avec sa mort brutale en 2012.

Le scénario, écrit par Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody), a reçu le soutien du « domaine Whitney Houston » et du producteur de musique Clive Davis, ce qui était la clé pour pouvoir reproduire tous les succès de la diva. C’était également l’une des clés qui a permis de faire décoller Bohemian Rhapsody.

Le téléfilm Whitney réalisé par Angela Bassett en 2014 n’avait pas obtenu le consentement du domaine de Houston et n’était donc pas en mesure de reproduire tous les tubes à succès de la chanteuse.

Naomi Ackie est donc très attendue dans ce rôle. L’actrice britannique a déjà remporté un BAFTA pour son personnage de Bonnie dans la deuxième saison de la série culte de Netflix The End Of The F*** Ing World. Ackie tiendra ensuite le rôle principal de la comédie musicale The Score, avec Will Poulter et Johnny Flynn.

Le biopic qui porte le nom du tube planétaire I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston devrait sortir pour Thanksgiving 2022.

Odile Lefranc