Les nommés aux César 2021 ont été dévoilés ce mercredi 10 février. En raison de la crise sanitaire, l’habituelle conférence de presse au Fouquet’s a été remplacée par un communiqué publié sur le site de l’Académie des César. Trois films se démarquent malgré une année tronquée par deux fermetures des salles. Avec treize nominations, Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret s’annonce grand favori, suivi de près par Adieu les cons d’Albert Dupontel et Eté 85 de François Ozon qui enregistrent respectivement douze nominations.

Cette année, la cérémonie des César, présidée par l’acteur et réalisateur Roschdy Zem se déroulera le 12 mars à l’Olympia et sera diffusée dès 21 heures en clair et en direct sur Canal+. Un hommage sera rendu à deux icônes de cinéma Michel Piccoli, disparu en 2020, et Romy Schneider, qui figurent sur les affiches de cette 46e édition, extraites du film Les Choses de la vie de Claude Sautet.

Pour la première fois, Marina Foïs va endosser le costume de maîtresse de cérémonie et succédera ainsi à Florence Foresti. L’enjeu est de taille pour l’actrice de cinquante ans qui aura la lourde tâche de faire oublier l’édition 2020, marquée par la démission de l’ancien président Alain Terzian et la victoire controversée de Roman Polanski.

Cette 46e cérémonie se veut être le reflet du renouveau de l’Académie. Accusée de sexisme et d’entre soi, l’institution a été contrainte de se transformer en 2020, avec une organisation entièrement paritaire, composée de 164 membres élus et deux nouveaux dirigeants, l’ancienne patronne du CNC Véronique Cayla et l’un des réalisateurs d‘Intouchables Eric Toledano.

Avec la crise sanitaire, l’année 2020 a été sans précédent pour tous les secteurs de la culture, en particulier l’industrie cinématographique. Tournages et salles de cinéma ont été mis en pause pendant plusieurs mois, ce qui n’a pas été sans conséquence sur la sélection des César 2021. Pour être dans la compétition, les films doivent en effet être sortis en salles : environ 120 films seulement ont donc été éligibles aux nominations, soit moitié moins que l’année précédente.

Les 107 nominations pour les César 2021 révèlent justement cette année étrange, avec de nombreux films prêts à sortir et restés dans l’obscurité. Certains, comme ADN de Maïwenn, sont sortis et aussitôt arrêtés.

Les trois grands favoris Adieu les cons d’Albert Dupontel, Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret ou encore Eté 85 de François Ozon sont sans surprise nommés dans la catégorie Meilleur film.

Mais deux autres films ont réussi à tirer leur épingle du jeu et sont en lice également pour ce César : Antoinette dans les Cévennes, comédie de Caroline Vignal, portée par Laure Calamy et Benjamin Lavernhe qui récolte 8 nominations, dont celles de meilleure actrice, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur film et meilleur scénario original. Et Adolescentes, documentaire de Sébastien Lifshitz qui suit le parcours de deux adolescentes depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, nommé 6 fois, également dans la catégorie Meilleur film documentaire.

Parmi les autres films en lice, La bonne épouse de Martin Provost, nommé à 5 reprises dont deux fois pour la Meilleure actrice dans un second rôle avec Yolande Moreau et Noémie Lvovsky ; et ADN de Maïwenn, nommé 4 fois, notamment dans la catégorie Meilleure réalisation. Notons qu’en 2021, c’est la seule femme nommée aux côtés de d’Emmanuel Mouret, Albert Dupontel, François Ozon et Sébastien Lifshitz. Malgré les ambitions affichées par l’Académie, la parité femme-homme est encore loin d’être atteinte dans cette profession.

Pour la catégorie Meilleur premier film, et même présélectionné aux Oscars, Deux, drame du réalisateur Filippo Meneghetti fait figure de favori avec 4 nominations : Meilleur premier film, Meilleur scénario, et Meilleure actrice pour Martine Chevallier et Barbara Sukowa. Lui succèdent Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi, également nommé dans la catégorie Meilleur espoir masculin, et Un divan à Tunis réalisé par Manèle Labidi.

Quelques bonnes surprises concernant la catégorie du Meilleur film étranger. On y retrouve l’excellent Dark Waters de Todd Haynes et 1917 de Sam Mendes, déjà récompensé du Golden Globe en 2020. On retrouve également Drunk de Thomas Vinterberg et Eva en août de Jonas Trueba qui raconte les déambulations d’une jeune femme dans la capitale espagnole.

Cette année, le César du public, qui avait fait son apparition en 2018, est supprimé faute des deux fermetures des salles de cinéma. Cependant les 5 films nommés pour le César du Meilleur Film concourront pour le César des Lycéens, soumis au vote de plus de 1 500 lycéens.

Avec un taux de participation au premier tour seulement de 54,9%, tout n’est pas encore joué. Si les 4292 membres votants de l’Académie se mobilisent pour le vote du second tour qui débutera le 15 février et se clôturera le 12 mars à 16h, soit quelques heures avant l’ouverture de la 46e Cérémonie des César, le suspense reste total.

Sans plus attendre, voici la liste complète des nommés, catégorie par catégorie.

Odile Lefranc

NOMINATIONS 2021