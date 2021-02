L’ancien joueur de Manchester United David Beckham a l’intention de produire une série documentaire relatant l’étonnante histoire des frères Dassler, créateurs de deux des plus grandes marques de sport au monde.

Une querelle fratricide sur fond de Seconde Guerre mondiale. Voilà comment résumer en une phrase l’histoire de vos chaussures de sport préférées. Les marques Adidas et Puma furent en effet créées par les frères Dassler à la suite d’une dispute familiale dont les origines sont obscures, mais potentiellement liée à l’adhésion de Rudolf, le cadet, au parti nazi.

L’entreprise qu’ils géraient conjointement sera liquidée après la guerre et divisée en deux parts égales. Rudolf « Rudi » Dassler créera la marque au fauve, Puma, et Adolf « Adi » Dassler, celle aux trois bandes, Adidas.

Selon Deadline, l’ancienne star internationale David Beckham a pour projet de produire World War Shoe, une minisérie documentaire en trois parties relatant ces évènements. Elle suivra les athlètes impliqués, relatera les batailles juridiques et révèlera les détails secrets de cette lutte sans merci. Philip Boatswain, réalisateur du documentaire Stealing Charlie Chaplin, est envisagé pour diriger ce projet, avec Lisa Vangellow pour productrice.

Beckham s’est investi dans la production audiovisuelle en 2019, avec la création de sa société de production, Studio 99, et prévoit plusieurs de projets sur le sport, le voyage et la mode. Il suivait ainsi l’exemple de la star de la NBA, LeBron James, fondateur de Uninterrupted, avec Maverick Carter. Les deux firmes se sont d’ailleurs associées pour produire une autre série documentaire, avec une vocation un peu plus promotionnelle. Il s’agit en effet d’un portrait de la nouvelle équipe gérée par Beckham, l’Inter Miami CF, qui vient d’inaugurer sa première saison en 2020.

Studio 99 s’est associé à Boat Rocker Studios, Unscripted et la société Matador Content pour produire World War Shoe. « Nous sommes heureux de travailler avec David, Lisa et Philip, et toute l’équipe du Studio 99 pour raconter l’histoire des frères à l’origine de deux des plus grandes marques du monde », a déclaré Peterson de Matador Content. « Nous vous promettons que vous ne regarderez plus vos baskets de la même façon. ».

Raphaël Mussard