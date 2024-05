Les premières images de Lee, réalisé par Ellen Kuras, ont été mises en ligne et retracent la vie et le parcours de l’emblématique photojournaliste de guerre Lee Miller pendant la Seconde Guerre mondiale.

Basé sur la biographie Les vies de Lee Miller d’Antony Penrose et scénarisé par Liz Hannah, Lem Dobbs, Marion Hume et John Collee, le long-métrage raconte ainsi l’histoire de la photographe Elizabeth “Lee” Miller, incarnée par Kate Winslet, ancienne mannequin devenue correspondante de guerre pour le magazine Vogue pendant la Seconde Guerre mondiale.

Parmi les membres du casting, on découvre Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard, Andrea Riseborough ou encore Noémie Merlant.

Kate Winslet s’est impliquée très tôt dans le projet et a joué un rôle déterminant dans le recrutement de la distribution, du réalisateur et de l’équipe technique. Tourné dans trois pays pendant neuf semaines en 2022, Lee a déjà été projeté lors du Festival International du Film de Toronto (TIFF) l’année dernière. Les premières critiques, publiées peu de temps après, ont été généralement positives, saluant notamment la prestation habitée de l’actrice principale, malgré l’aspect conventionnel de l’ensemble.

Ellen Kuras signe ses débuts en tant que réalisatrice de fiction pour le cinéma, après avoir travaillé comme directrice de la photographie sur des films comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) ou Soyez sympas, rembobinez (2008), tout deux de Michel Gondry. Elle a également réalisé des épisodes pour les séries Ozark, Legion et Umbrella Academy. C’est une artiste touche-à-tout dont le travail inclut des longs-métrages et des documentaires, des clips musicaux et des publicités. Elle a collaboré avec des réalisateurs tels que Spike Lee, Sam Mendes, Jim Jarmusch, Rebecca Miller ou encore Martin Scorsese (pour Rolling Thunder Revue – A Bob Dylan Story).

Le film, qui sort le 9 octobre 2024 en France, semble s’inscrire dans la droite ligne de deux œuvres récentes : Oppenheimer, pour son aspect biopic historique inspiré, et Civil War, pour son coup de projecteur sur les journalistes de guerre.

On souhaite à Lee le même succès critique et public.

Christophe Laurent