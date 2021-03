Résumé : Un guide à la fois pédagogique et pratique qui a vocation à faire connaître et reconnaître ce que les réalisatrices ont apporté au cinéma dans tous les genres cinématographiques, à toutes les époques et dans le monde entier.

À l’heure où les questions de genre et de représentations embrasent les débats de forme et de fond sur l’avenir du cinéma, la présence de cet ouvrage vient nous rappeler que, dès ses origines, l’art cinématographique fut un vivier de talents féminins. Journaliste, créatrice du webmagazine ciné-woman.fr et fondatrice du prix Alice Guy, qui récompense le meilleur film français de l’année réalisé par une femme, Véronique Le Bris propose un voyage à travers l’Histoire d’un cinéma réalisé et pensé par des femmes. Tout en se refusant judicieusement à l’exhaustivité, l’auteure a privilégié l’éclectisme. Le tracé chronologique proposé par son ouvrage se décline en effet selon une pluralité des genres, des nationalités, des styles et des formats. L’idée de grandeur qui sous-tend la sélection proposée permet, là aussi, de varier les plaisirs. Si les distinctions jouent un rôle important dans la reconnaissance d’une production, Le Bris a pris soin de prendre en compte le succès rencontré par les films auprès du grand public. De fait, son ouvrage oscille entre la découverte et la reconnaissance. De La Fée aux choux (1896) d’Alice Guy au documentaire Women (2020) coréalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand, le lecteur prend plaisir à traverser les pages richement illustrées de ce guide dont le destinataire revêt, lui aussi, une identité plurielle. Si les commentaires de l’auteure, retraçant la genèse du film envisagé tout en développant quelques lignes sur l’identité et la carrière de la réalisatrice, s’adresse d’abord à un lectorat néophyte, le cinéphile prend lui aussi un certain plaisir à reconnaître la richesse de cette filmographie idéale.

Car si les incontournables répondent évidemment à l’appel (la Japonaise Naomi Kawase et Les délices de Tokyo, l’Américaine Kathryn Bigelow et Démineurs, la Franco-Iranienne Marjane Satrapi et Perspepolis, la Néo-Zélandaise Jane Campion et La Leçon de piano, les Françaises Nicole Garcia, Agnès Varda, Céline Sciamma, Pascale Ferran ou Coline Serreau…), certains patronymes sont moins connus. Ainsi, de l’Allemande Helma Sanders-Brahms, de la Soviétique Larissa Chepitko, de l’Espagnole Isabel Coixet, de l’Israélienne Keren Yedaya, de l’Iranienne Samira Makhmalbaf, ou de la Bosnienne Jasmila Zbanic. Si l’on peut regretter que l’identité générale d’un cinéma féminin ne soit pas plus longuement questionnée au gré d’analyses plus poussées, il faut reconnaître la grande qualité cosmopolite de l’ouvrage. Autant qu’une histoire, c’est à un tour du monde cinématographique que nous convie Le Bris.

À la présence d’une bibliographie (à l’intérieur de laquelle manque, malheureusement, quelques ouvrages de théorie dont la présence aurait pu s’avérer opportune, à l’image du récent Le regard féminin d’Iris Brey) s’ajoute un index des noms et des films qui permet de tracer son propre parcours à l’intérieur de cette petite encyclopédie à la subjectivité sympathique et stimulante.