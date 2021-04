Rebecca Hall est la tête d’affiche de La proie de l’ombre de David Bruckner dont voici une première bande-annonce.

Quelque chose hante la maison de Rebecca Hall dans cette bande annonce de La proie d’une ombre (The Night House), et ce ne sont pas des fantômes.

L’actrice d’origine britannique, vue entre autres dans Godzilla vs Kong, Le Prestige ou encore Un jour de pluie à New York, incarne ici Beth qui tente de faire le deuil de son mari, isolée dans la maison au bord du lac qu’il a construite pour elle. Mais bientôt des rêves étranges et des apparitions menaçantes dans la maison dévoilent les secrets troublants de son défunt mari.

Rebecca Hall donne ici la réplique à Sarah Goldberg (The Dark Knight Rises, la série Barry), Vondie Curtis Hall (la série Daredevil), Evan Jonigkeit (X-Men : days of future past) et Stacy Martin (la série Le Serpent) dans ce qui s’apparente être un conte horrifique aux dimensions parallèles ou inversées.

Le réalisateur David Bruckner est un habitué du genre pour avoir déjà contribué à des segments pour les films d’horreur The Signal et V/H/S. Il a aussi réalisé Le Rituel pour la plateforme Netflix.

La proie d’une ombre est écrit par Ben Collins, crédité au scénario du prochain Hellraiser encore en pré-production, et Luke Piotrowski. À la production, on retrouve David S. Goyer (Batman v Superman, la série Blade), Keith Levine et John Zois.

Searchlight Pictures a acquis les droits de distribution après une première projection au festival de Sundance l’année dernière qui a reçu des critiques encourageantes.

Selon IndieWire, « Le film est très effrayant. David Bruckner est un artisan du genre avec un don pour filmer les espaces et les atmosphères sinistres. La maison de Beth n’est pas un endroit particulièrement hors du commun — à part certaines fenêtres inquiétantes de la chambre à coucher, rien dans la conception de la maison ne trahit ses fondations sombres — mais Bruckner en déforme chaque coin. Et l’atmosphère sombres fournit l’architecture nécessaire à certains des jumpscare les plus efficaces depuis longtemps. ».

L’été 2021 s’annonce ainsi riche en cinéma horrifique. Sortiront le troisième chapitre de saga Conjuring, le nouvel et cinquième opus de la saga American Nighmare, ou encore le prochain M. Night Shyamalan, Old, attendus entre juin et août.

La proie des ombres est programmé dans les salles hexagonales le 14 juillet, distribué par The Walt Disney Company.

Maxence-Yahia Lequere