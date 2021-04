Paul Greengrass, réalisateur de Capitaine Phillips et de Jason Bourne, va diriger l’adaptation de Night at Camp David, le roman de Fletcher Knebel de 1965 centré sur un président américain qui sombre dans la folie et la paranoïa.

Après La Mission (News of the World), sorti en 2020, et nommé quatre fois aux Oscars dans les catégories photographie, son, direction artistique et musique originale, le cinéaste britannique revient avec un nouveau projet.

Selon The Hollywood Reporter, il s’agit d’une adaptation d’un bestseller de Fletcher Knebel, sorti en 1965, dont la réédition en 2018 a résonné avec l’élection de Donald Trump. Night at Camp David prendra la forme d’un thriller politique et paranoïaque.

L’histoire suivra un jeune sénateur américain qui commence à croire que le président est mentalement déséquilibré. Alors qu’il semble peu à peu sombrer dans la paranoïa, le chef d’État désire resserrer les liens de son pays avec l’Union soviétique et annexer le Canada, le tout en pensant être le sujet d’un complot médiatique.

Le pitch de ce roman semble taillé pour Paul Greengrass après plusieurs de ses films basés sur des actualités et faits réels, comme Green Zone, Captain Philips, 22 juillet et plus récemment La Mission (News of the World). Selon The Wrap, cette adaptation devrait insister sur le parallèle avec Donald Trump.

Le scénario sera pris en charge par Jed Mercurio, showrunner de la série Bodyguard avec en vedette Richard Madden. La production sera gérée par Gregory Goodman de Universal, un collaborateur fréquent de Greengrass. Ce projet sera d’ailleurs l’occasion pour le réalisateur de retrouver la major après le succès de la saga Jason Bourne.

Son dernier long métrage, La Mission, avec en vedette Tom Hanks, a connu une courte sortie cinéma à Noël 2020 avant de rejoindre le catalogue Netflix à cause du Covid-19. Pour Paul Greengrass, l’industrie du cinéma fait face à « deux crises en une » avec l’impact de la pandémie et l’avènement des plateformes du streaming.

Si Night at Camp David s’apprête à entrer en production, aucun casting ni aucune date de sortie n’ont encore été annoncés.

Maxence-Yahia Lequere