Le réalisateur de Bumblebee va adapter le roman A People’s History of the Vampire Uprising de Raymond A. Villareal pour la plateforme de streaming.

Les vampirisme semble être la nouvelle obsession de Netflix. Après Vampires, Castlevania, Des vampires dans le Bronx, V Wars, Le vampire d’Istanbul, Dracula ou encore Day Shift, prévu pour 2021 avec Jamie Foxx, la plateforme a toujours soif de sang.

Selon Deadline, un nouveau thriller d’action avec des vampires, intitulé Uprising, devrait ainsi voir le jour. Il s’agit d’une adaptation de A People’s History of the Vampire Uprising, roman écrit en 2018 par Raymond A. Villareal.

Le récit est une enquête contre la montre de l’agent de la CIA Lauren Webb. Ce dernier cherche à découvrir la vérité derrière une épidémie mondiale transformant la population en vampires et menaçant toute l’Humanité. Le casting n’a pour le moment pas encore été dévoilé.

Pour réaliser ce nouveau projet, Netflix a donc fait appel à l’un des réalisateurs convoités pour sa capacité à fournir des productions proches des blockbusters avec des budgets serrés. Travis Knight n’a pourtant réalisé que deux long-métrages : Kubo et l’armure magique et Bumblebee. Le premier est un film d’animation nommé deux fois aux Oscars, le second a offert un nouveau souffle prometteur à l’univers Transformers.

Depuis 2006, Knight est également à la tête de Laika, le studio d’animation à l’origine de Coraline d’Henry Selick, Les Noces Funèbres de Tim Burton, L’Étrange Pouvoir de Norman de Sam Fell et Chris Butler, ou encore Monsieur Link de Chris Butler. Il travaille par ailleurs sur une adaptation au cinéma de la série culte L’homme qui valait trois milliards, avec Mark Wahlberg dans le rôle principal.

Le scénario de Uprising a été confié à Jeremy Slater, connu pour avoir travaillé sur certains scénarios pourtant assez mauvais, comme le reboot des Quatre Fantastiques, Lazarus Effect ou encore Death Note. Mais il peut en revanche se targuer d’avoir fourni deux séries plus qualitatives, avec L’Exorciste et Umbrella Academy. Slater a d’ailleurs été approché par Marvel pour la nouvelle série Moon Knight, avec Oscar Isaac et Ethan Hawke.

Uprising sera une coproduction Netflix et 21 Laps, derrière les séries Stranger Things, I Am Not Okay with This, Unsolved Mysteries ou encore Shadow and Bones. Le duo de producteurs, Dan Cohen et Shawn Levy, présent dans certaines des séries précitées, sera également de la partie.

Matt Finance