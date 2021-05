Ce méchant de l’univers de Spider-Man est très apprécié des fans et possède les mêmes pouvoirs qu’Eddie Brock, ce qui annonce un combat loin d’être gagné d’avance. Et pour ne pas arranger les choses, il ne sera pas seul. Carnage reçoit l’aide de son amie Shriek, tout aussi profondément perturbée.

Après avoir plusieurs fois été reprogrammés à cause de la crise sanitaire, Venom 2 : Carnage a enfin réussi à trouver une place dans le calendrier pourtant très chargé des sorties cinéma.

Avec cette toute première bande-annonce, Sony Pictures annonce la suite du premier volet sorti en 2018, qui avait reçu des critiques mitigées mais a finalement engrangé 856 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de 100 M$.

Après une introduction humoristique qui rappelle le ton très sarcastique du premier opus, les nouvelles images nous présentent Cletus Kasady, alias Carnage. Incarné par le comédien Woody Harrelson (Retour à Zombieland, Triple 9, 3 Billboards – Les panneaux de la vengeance), le trailer insiste sur cet ennemi aussi fou que dangereux. Shriek, interprétée par Naomie Harris (Skyfall), semble aussi en pleine forme ou plutôt en pleine crise de folie.

Tom Hardy répond toujours à l’appel. On a pu le découvrir il y a quelques jours sur la page Instagram de Dann Vinni en train d’enregistrer ses mouvements pour les effets spéciaux du nouveau Venom. On retrouvera également Michelle Williams.

Cependant, certains changements ont été apportés dans les coulisses. Ruben Fleischer (Retour à Zombieland) ne retrouvera pas son fauteuil de réalisateur. Probablement trop occupé avec la fin du tournage de d’adaptation du jeu vidéo Uncharted.

Venom 2 : Carnage est réalisé par Andy Serkis. Il s’agit du troisième film entièrement mis en scène par le roi de la performance capture après Mowgli : la légende de la jungle pour Netflix et Breathe.

Sony compte bien sur sa série de films inspirés des méchants du monde de Spider-Man. Morbius avec Jared Leto est d’ores et déjà annoncé pour janvier 2022 tandis que l’adaptation des Sinister Six, le groupe composé de méchants dont Venom et Carnage étaient membres à différents moments dans le temps, est bien dans les tuyaux de Sony.

Venom 2 : Carnage sortira dans les salles de cinéma hexagonales le 20 octobre 2021.

Maxence-Yahia Lequere

Dan Vinni posted three older videos of Tom Hardy having fun with motion capture behind the scenes of Venom: Let There be Carnage!https://t.co/ngfMaeWMjS pic.twitter.com/12UHwIsrwS

— TheVenomSite (@thevenomsite) April 5, 2021