SND, la société de production de M6, lance un film sur la vie de l’Abbé Pierre réalisé par Frédéric Tellier, avec Benjamin Lavernhe dans le rôle-titre. Début du tournage en décembre.

Marie Joseph Henri Grouès est né en 1912 à Lyon, d’une famille négociante en soie. Déjà petit, il accompagne son père, un catholique pratiquant et pieux, aider les sans-abris le dimanche matin. C’est à l’âge de 16 ans qu’il dit avoir reçu l’appel de Dieu mais ce n’est qu’en 1931 qu’il prononce ses vœux dont celui de la pauvreté.

Mobilisé sept ans plus tard, il intègre l’armée et effectue de nombreux actes de résistance. Il aidera le frère de Charles de Gaulle à passer en Suisse et recueillera également des enfants juifs aux parents arrêtés. Après la guerre, et forgé par cette expérience, il est élu député de Meurthe-et-Moselle afin d’agir pour les droits humains fondamentaux.

Il monte plusieurs associations dans ce but comme Emmaüs en 1949. Cette organisation laïque lutte contre l’exclusion et la pauvreté. Aujourd’hui, elle est présente dans quarante-et-un pays. Décédé en 2007, il laisse en héritage des valeurs profondément humaines derrière lui.

Selon son distributeur à l’international Ramy Nahas, le film, potentiellement intitulé Abbé Pierre : un siècle de dévotion, se veut une histoire de la France au XXe siècle. Sa résonance contemporaine apporte une perspective sur notre ère et ses bouleversements.

Son réalisateur, Frédéric Tellier, a fait des recherches approfondies sur la marque que l’Abbé Pierre a laissée dans les consciences. Il s’agira de son quatrième long-métrage après L’affaire SK1 en 2014 sur la première enquête avec empreinte génétique en France, Sauver ou périr en 2018 sur les sapeurs-pompiers et Goliath concernant une enquête sur les OGM et pesticides. Ce dernier est attendu dans les salles de cinéma pour le 9 mars 2022.

Benjamin Lavernhe (Le Discours, Le Sens de la fête) incarnera le rôle-titre, accompagné d’Emmanuelle Bercot (Mon Roi, Le Bal des folles). Le réalisateur s’est également entouré du directeur de la photographie Renaud Chassaing (Miss), de la chef costumière Charlotte Betaillole (Madame), du chef décorateur Nicolas De Boiscullé (De Gaulle) et de la maquilleuse Flore Masson (Titane).

Emilie Bollache