Synopsis : Alors qu’il vient d’achever sa collaboration dans la construction de la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel se voit proposer de participer à l’Exposition Universelle de 1889. Peu intéressé par le projet, ses retrouvailles avec la mystérieuse Adrienne Bourgès le font changer d’avis.

♥♥ ♥♥♥

Dans les tiroirs depuis des années et repoussé de plusieurs mois à cause de la pandémie, le film retraçant la construction de la Tour Eiffel est enfin sorti. Né d’un coup de poker de Caroline Beaugrand, qui en avait assez de voir ses synopsis de comédies romantiques refusés, le pitch reposait sur une histoire méconnue de la Grande Dame de Paris. Elle aurait la forme d’un A à cause d’une femme, Adrienne. Si cette bourgeoise a bel et bien existé, et entretenue une relation avec le célèbre ingénieur, le fait qu’elle soit à l’origine même de l’inspiration de l’homme n’est que pure fabulation. Malgré tout, l’idée trouve preneur. Martin Bourboulon (Papa ou Maman) est annoncé à la réalisation, Romain Duris dans la peau de Gustave Eiffel et la jeune Emma Mackey pour interpréter Adrienne. Bien que la différence d’âge ait déjà été pointée du doigt, elle n’en est que plus choquante à l’écran. Constant aller-retour entre passé et présent, Eiffel retrace une histoire d’amour débutant plus de vingt ans en arrière. Le personnage féminin est donc âgé d’une petite quarantaine d’années tandis que sa talentueuse interprète atteint difficilement les 25 ans. Le casting d’Emma Mackey apparaît davantage comme une tentative d’attirer un jeune public dans les cinémas, en surfant sur sa notoriété depuis le succès de sa série Sex Education, qu’à une réelle volonté de réalisme. Réalisme qui se veut pourtant un argument du film tant il se refuse à l’appellation de romance fictionnalisée pour reposer « sur une réalité historique la plus juste possible ».

L’autre arme de vente est la représentation innovante, pour l’époque, d’une femme qui se fiche des conventions pour suivre son cœur. Si l’idée est actuelle, la forme est moins en adéquation. Pour sa première apparition, Adrienne est caractérisée par son dos nu et sa poitrine généreusement mise en valeur par une robe échancrée dont le personnage de Romain Duris peine à se détacher. Difficile d’y voir une vision progressiste de la femme. Surtout quand on la décrit à l’intelligence rare sans qu’aucune scène n’en fasse la démonstration, contrairement à son partenaire.

Et c’est là que réside tout le problème du film que l’on pourrait décrire comme « deux salles, deux ambiances ». Quand la partie historique passionne par sa mise en scène d’un personnage dont on ne connaît que les œuvres, celle se concentrant sur sa romance fictive est d’un cliché digne d’une romance diffusée les après-midis d’automne à la télévision. Rapidement, le spectateur en vient à soupirer devant ces scènes d’amour et à attendre avec impatience la construction de la Tour. Martin Bourboulon évite l’écueil de tout biopic d’idéaliser ses figures historiques par une perception contemporaine.

Ici, les Parisiens ont peur, le gouvernement se rétracte et Eiffel est seul pour défendre son œuvre. Contrastant joliment avec la fierté que l’on ressent à l’heure d’aujourd’hui à la vue de cette personnification de Paris. Quelques scènes clés sauvent les meubles avec une tension palpable devant l’élévation de ce monstre de métal et nous fait admirer l’ingéniosité de Gustave Eiffel à une époque en pleine révolution industrielle.

Malgré cela, un sentiment de déception s’empare de nous alors que le générique de fin défile. Comme l’arrière-goût d’une histoire qui avait tout pour plaire mais qui s’est retrouvée engluée dans une romance de bas-étage à peine historique.

Emilie Bollache