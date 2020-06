Emma Mackey apparaît dans les bras de Romain Duris dans la première image du biopic Eiffel de Martin Bourboulon, l’histoire d’amour entre le concepteur de la Tour Eiffel et une jeune femme rencontrée des années plus tôt, à l’aube de sa renommée.

En plus de sa prochaine performance dans la peau de l’autrice Emily Brontë, la star franco-britannique de Sex Education Emma Mackey apparaîtra dans un autre film d’époque, Eiffel (son deuxième rôle au cinéma), biopic du célèbre ingénieur français, dont elle jouera l’amour de jeunesse aux côtés de Romain Duris (Gustave Eiffel) et Pierre Deladonchamps.

Cette production distribuée par Pathé, étonnement réalisée et écrite par Martin Bourboulon qui, jusqu’ici verse plus dans la comédie grand public (Papa ou maman et sa suite) que dans le biopic historique, verra le jour en février 2021.

Pour patienter, une première photo du tournage, qui s’est achevé vendredi 26 juin après la pause du confinement, a été mise en ligne. Elle montre Emma Mackey en costume, dans les bras de Romain Duris, en Adrienne Bourgès, mystérieuse jeune femme qui réapparaît dans la vie de Gustave Eiffel à une époque charnière : après sa contribution à la Statue de la Liberté, et peu avant qu’il ne lance le projet de sa vie, la Tour Eiffel, pour l’Exposition universelle de Paris de 1889.

Un cliché qui a fait bondir plus d’un internaute en raison de la différence d’âge trop importante entre les deux acteurs. En effet, 22 ans séparent Mackey (24 ans) de Duris (46 ans), tandis qu’Adrienne Bourgès et Gustave Eiffel ont entretenu une relation à 10 ans d’écart.

Mais ce que mettent en cause les insatisfaits n’est pas tant le couple de comédiens, que la tendance quasi-systématique dans le cinéma français et international à privilégier les romances entre un homme beaucoup plus âgé que sa compagne. Un schéma intégré dans nos mœurs, valorisé, qu’il convient de questionner, tandis que l’inverse (une femme plus âgée que son amant ou compagnon) choque encore, à l’écran comme à la ville.

Toutefois, Eiffel n’est encore visé par aucune polémique et devrait proposer un pan méconnu de la vie de l’industriel dont l’œuvre est devenu le symbole, l’incarnation de la ville de Paris dans le monde. Une belle occasion également pour la jeune Mackey, née dans la Sarthe, de faire ses preuves sur grand écran et peut-être de se voir ouvrir les portes de nombreux castings après son succès dans Sex Education. Plus d’informations et de photos concernant le long-métrage sont attendues dans les prochains mois.