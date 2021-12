Quatre ans après son dernier film, Roland Emmerich revient en février 2022 au cinéma avec un film catastrophe dont les cinq premières minutes ont été diffusées.

Alors que la Terre est menacée par la face cachée de la Lune, l’ancienne astronaute, maintenant cadre à la NASA, Jo Fowler (Halle Berry) pense détenir la solution pour sauver l’humanité. Malheureusement, personne ne l’écoute à l’exception de son ancien collègue, l’astronaute Brian Harper (Patrick Wilson), et un théoricien du complot, K.C. Houseman (John Bradley-West).

Les cinq minutes qui composent l’extrait laissent apparaître une Lune omniprésente et menaçante qui surplombe la Terre pendant que les personnages de Patrick Wilson et Halle Berry plaisantent innocemment dans l’espace majestueux au son d’Africa de Toto.

Une jovialité bien vite interrompue par une entité sombre qui détruit leur station. Dans une scène rappelant les moments les plus angoissants de Gravity, Moonfall offre une ouverture impressionnante tandis que la Lune semble être la porte de sortie de cette menace.

Coécrit et produit par ses soins, Roman Emmerich revient après son film de guerre Midway en 2019, qui n’avait pas complètement séduit la critique. Habitué aux récits mêlant catastrophe, science-fiction et anticipation (Independance Day, Le Jour d’après, 2012), le réalisateur allemand n’hésite jamais à réduire en cendres tout ce qui peut l’être pour offrir un grand spectacle. Mélange entre drame et humour, Moonfall promet d’utiliser la même recette pour un divertissement de début d’année.

Outre Halle Berry, qui a récemment fait ses débuts à la réalisation dans Meurtrie, Patrick Wilson (Aquaman) et John Bradley-West (Game of Thrones), le casting se compose également de Donald Sutherland (Ad Astra), Michael Peña (Ant-Man) et Charlie Plummer (Tout l’argent du monde) à sa tête.

Moonfall est à découvrir dans les salles de cinéma à compter du 9 février 202, distribué par Metropolitan FilmExport.

Emilie Bollache