Attendu fin mars dans les salles de cinéma françaises, Ambulance a vu certaines de ses scènes être filmées par l’acteur Jake Gyllenhaal.

Yahya Abdul-Mateen II a révélé à Esquire que son partenaire Jake Gyllenhaal avait pris la caméra des mains du réalisateur afin de tourner lui-même des scènes : « Il y avait des moments où il prenait la caméra de Mike [Michael Bay]. Vous regardiez autour de vous et Jake filmait la scène. Je n’avais rien vu de tel auparavant. Je suis curieux à propos de ces choses, mais je ne demanderais jamais au réalisateur si je pouvais tourner une scène. »

Selon l’acteur vu dans Matrix Resurrections, Jake Gyllenhaal a fait du tournage d’Ambulance son « terrain de jeu ». Celui-ci a déclaré qu’il avait toujours voulu savoir ce que tourner un film à la Michael Bay pouvait faire, qualifiant ce dernier « d’impétueux et maladroit » à diverses occasions.

Une assurance que l’acteur révélé en 2001 par Donnie Darko de Richard Kelly doit à une carrière imposante et éclectique aux côtés de réalisateurs de renom : Sam Mendes, David Fincher, Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée, Jacques Audiard, Roland Emmerich…

Jake Gyllenhaal ne s’est pas encore essayé à la réalisation, peut-être est-ce le témoignage d’une envie de passer de l’autre côté de la caméra après de nombreuses années devant elle. Il rejoindrait ainsi sa sœur Maggie Gyllenhaal dont le premier film, The Lost Daughter, est disponible sur Netflix depuis fin 2021 et nommé aux Oscars 2022 dans la catégorie Meilleur scénario adapté, Meilleure actrice pour Olivia Colman et Meilleure actrice dans un second rôle pour Jessie Buckley.

Ambulance suit le braquage d’une banque à Los Angeles par Danny (Jake Gyllenhaal) et Will (Yahya Abdul-Mateen II) qui a désespérément besoin d’argent dans le but de payer les soins hospitaliers de sa femme. Rien ne se passe comme prévu et les deux amis fuient à bord d’une ambulance où se trouve un officier mourant sur lequel ils ont tiré. S’ensuit une course-poursuite dans les rues de Los Angeles à découvrir dès le 23 mars au cinéma, distribué par Universal Pictures.

Emilie Bollache