Bill Nighy va incarner le rôle rendu célèbre par David Bowie dans L’homme qui venait d’ailleurs de Nicolas Roeg en 1976. Une adaptation prévue en série pour Showtime.

L’homme qui venait d’ailleurs (The Man Who Fell To Earth) est adapté du roman de Walter Tevis paru en 1963, L’homme tombé du ciel. Thomas Newton, un extraterrestre humanoïde arrive sur Terre dans l’espoir d’y construire des vaisseaux pour acheminer les survivants de sa planète, victime d’une désertification suite à de nombreuses guerres.

D’une grande intelligence, Newton fonde une entreprise avec l’aide de Nathan Bryce et commence une relation avec Mary-Lou dans le film, Betty Jo dans le livre. Un enchaînement d’expériences lui laissera des séquelles permanentes avec l’impossibilité de faire venir ce qui reste de son peuple.

L’homme qui venait d’ailleurs était l’un des premiers grands rôles au cinéma de David Bowie, qui a permis de rendre le personnage esseulé de Thomas Newton iconique. Aujourd’hui, c’est au tour de Bill Nighy de prendre la relève dans une version remaniée par Showtime. Ici, un extraterrestre arrive sur Terre à un tournant de l’évolution humaine et doit affronter son propre passé pour déterminer notre avenir.

Bill Nighy sera rejoint par Naomie Harris (Mourir peut attendre) et Chiwetel Ejiofor (Twenty Years a Slave), avec qui il avait respectivement collaboré sur Pirates des Caraïbes et Love Actually. Chiwetel Ejiofor incarnera un personnage inédit, l’alien Faraday. Seul et désespéré, Newton lui confiera la poursuite de sa mission, mais le temps passé sur Terre pourrait lui avoir déjà tout coûté.

À propos de ce projet, Bill Nighy a déclaré : « J’ai été honoré d’être invité à jouer le rôle de Thomas Jerome Newton que l’incroyable David Bowie a rendu si célèbre. J’avais très envie de retravailler avec Chiwetel et Naomie. Je pense que l’histoire est formidable et brillamment écrite. Je suis un passionné de films et séries qui extrapolent la technologie actuelle et nous donnent des aperçus plausibles d’un futur proche. C’est un récit important qui, en plus d’être très divertissant, aborde des questions cruciales de notre temps. J’aime à penser que le cinéaste du film original [Nicolas Roeg] applaudirait Alex Kurtzman et Jenny Lumet pour leur regard imaginatif, audacieux et respectueux. »

L’homme qui venait d’ailleurs (The Man Who Fell To Earth) est écrite par Alex Kurtzman et Jenny Lumet, des habitués de la science-fiction puisque tous les deux ont dernièrement travaillé sur plusieurs séries Star Trek. Pour l’instant, aucune date n’a été communiquée dans le cadre d’une prochaine diffusion.

