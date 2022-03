Après plusieurs années d’absence, Richard Linklater revient avec l’aventure spatiale d’un enfant dans les années 60, entre dessin numérique et à la main, qui sera diffusée sur Netflix le 1er avril.

Suite à ses deux derniers longs-métrages, Last Flag Dying : La Dernière Tournée et Bernadette a disparu, Richard Linklater (Before Midnight, Boyhood) s’associe à Netflix pour son nouveau projet reprenant des thèmes qui lui sont chers, tels que l’enfance et le passage à l’âge adulte.

La bande-annonce d’Apollo 10 1/2 : A Spage Age Childhood s’ouvre sur des agents de la NASA recrutant Stan, un jeune garçon, dans le but de l’envoyer sur la Lune, dû à une erreur de construction qui rend le module lunaire trop petit pour un adulte. Une situation loufoque que l’enfant n’hésite pas une seconde à accepter, malgré l’interdiction d’en parler à sa famille.

Situé dans les années 60, le film propose de retracer avec une certaine nostalgie la joie de vivre de cette époque mais également les bouleversements sociaux qui l’ont marquée et à quel point cela a changé l’enfance de Stan ainsi que de son entourage.

Apollo 10 1/2 : A Spage Age Childhood se distingue par son animation hybride alliant dessin traditionnel à la main et numérique. « Après des années de travail sur Apollo 10 1/2, je pense que toutes les personnes impliquées sont ravies d’emmener les spectateurs dans ces voyages entremêlés », a déclaré Richard Linklater.

« L’un est celui d’un jeune astronaute sur la Lune et l’autre va de pair avec lui et sa famille dans les banlieues près de la NASA. Je voulais que ce soit plusieurs choses à la fois : une nouvelle création, un fantasme, une mémoire de l’éphémère… Faire une grande partie du film au cours de ces deux dernières années sombres et troublantes n’a fait que renforcer notre attention sur ce qui est principalement partagé avec cette histoire : l’espoir, l’optimisme, l’esprit communautaire et la créativité de cette époque. »

Apollo 10 1/2 : A Spage Age Childhood est attendu pour le 1er avril sur Netflix avec, dans sa distribution, de nombreux jeunes acteurs (Milo Coy, Natalie L’Amoreaux, Josh Wiggins, Sam Chipman, etc.) et d’autres plus connus, comme Glen Powell (Les Figures de l’ombre), Zachary Levi (Shazam !) ou encore Jack Black (Jumanji : Next Level).

Emilie Bollache